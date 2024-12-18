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"Прожил 10 лет и не жалею об этом": алматинцы рассказали о лучших районах города

Опубликовано:

Коллаж опрос
Респонденты. Коллаж: NUR.KZ

Команда NUR.KZ провела опрос среди алматинцев, которые поделились своими мнениями о том, какие районы города они считают лучшими для жизни и что изменилось в Алматы за последний год.

В Алматы, как и в любом крупном городе, каждый район имеет свои особенности и привлекает жителей разными преимуществами. Мы провели опрос среди горожан, чтобы выяснить, какие районы они считают лучшими для жизни и что изменилось в городе за последний год. Ответы респондентов показали, что Алматы продолжает развиваться и становится комфортнее для своих жителей.

Алмалинский район: удобство и дружелюбие

Алмалинский район оказался одним из самых популярных среди респондентов. К примеру, Жансая отметила его удобство.

Опрос в Алматы
Жансая. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Самый лучший район для меня — Алмалинский. Все рядом, в шаговой доступности и люди очень приветливые, поэтому это мой любимый район", - говорит она.

Этот район выделяется не только удобным расположением, но и атмосферой, где каждый житель чувствует себя как дома. Ксения также отдала предпочтение Алмалинскому району.

Опрос в Алматы
Ксения. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я люблю Алмалинский район, здесь меньше пробок и все рядом", - отметила жительница Алматы.

Опрос в Алматы
Бахытгуль. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В Алмалинском районе я живу с рождения, все находится в шаговой доступности и здесь низкий уровень преступности. Я заметила, что улица Панфилова стала лучше - более прогулочной для людей. Город стал чище", - ответила Бахытгуль.

Медеуский и верхняя часть города

Сабина, например, считает верхнюю часть города лучшим местом для жизни.

Опрос в Алматы
Сабина. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Алматы всегда был очень красивым и зеленым городом, особых изменений за последний год я не заметила. А самым лучшим районом для проживания я считаю верхнюю часть города, сама я живу возле парка Первого Президента", — рассказывает она.

Медеуский район также популярен среди горожан, особенно благодаря своему расположению у подножия гор. Жахан подчеркнул, что это "самый красивый район в городе", добавив, что в этом году в Алматы стало чище, а улучшение общественного транспорта тоже заметно.

Опрос в Алматы
Жахан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я заметил, что в Алматы стало стало чище и улучшился общественный транспорт. По моим личным наблюдениям, смога стало меньше. Мне нравится Медеуский район, я считаю его самым красивым в городе, а еще он расположен близ гор", — отметил он.

Степан, в свою очередь, отметил улучшения в городе.

Опрос в Алматы
Степан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Для меня лучшим местом для проживания является Медеуский район. Из него можно добраться в любую точку города за 15 минут. В этом году в городе поменяли тротуары, деревья посадили, ларьки убрали", - рассказывает мужчина.

Бостандыкский район: тишина и свежий воздух

Бостандыкский район также стал фаворитом для многих горожан. Богдан, который прожил в этом районе 10 лет, отметил, что это тихий, спальный район, который расположен близко к центру.

Опрос в Алматы
Богдан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я прожил в Бостандыкском районе 10 лет и не жалею об этом. Тихий, спальный район, который расположен близко к центру. Есть общественный транспорт. Я заметил, в этом году в городе построили хорошие площадки, стали следить за тротуарами", — рассказал он.

Ардак также оценила Бостандыкский район за чистый воздух и улучшения, которые были сделаны для пешеходов.

Опрос в Алматы
Ардак. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В Бостандыкском районе воздух чище, поэтому я считаю его лучшим районом для проживания в Алматы. За последний год в городе стало больше красивых мест для прогулок, улучшения, как я заметила, были произведены для пешеходов", - заметила девушка.

Ауэзовский район: развитая инфраструктура и улучшения в городе

По мнению одного из жителей, этот район также выделяется среди других благодаря своей развитой инфраструктуре.

Опрос в Алматы
Бахтияр. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Ауэзовский район я считаю самым лучшим из-за развитой инфраструктуры. Я заметил, что в этом году стало чище в городе и освещение улучшилось", - ответил Бахтияр.

Каждый район Алматы имеет свои уникальные особенности, и для жителей города важно найти место, которое соответствует их требованиям. Стоит отметить, все респонденты отметили улучшения в городской среде, такие как улучшение качества воздуха, состояние тротуаров, освещение и новые общественные площадки.

Таким образом, Алматы продолжает улучшаться, становясь чище и удобнее для проживания. Несмотря на различия в предпочтениях, все опрошенные согласны с тем, что город движется в сторону создания комфортной среды для жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198826-prozhil-10-let-i-ne-zhaleyu-ob-etom-almatincy-rasskazali-o-luchshih-rayonah-goroda/

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