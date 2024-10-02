Осужденный работает над уникальным проектом в Карагандинской области

В Карагандинской области осужденный пенсионного возраста завершает работу над уникальным научным проектом по генерации электроэнергии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в колонии минимальной безопасности отбывает наказание осужденный пенсионного возраста, который, несмотря на обстоятельства, сохраняет позитивный настрой.

Во время отбытия наказания он начал работать над научным проектом, который сейчас почти завершен.

"Тема моего научного проекта - генерация электроэнергии. Это очень актуальная тема в наше время. В мировом масштабе климат меняется, и одной из проблем является сокращение выбросов в атмосферу.

Главной целью моей работы является создание дешевой электроэнергии, не оказывающей негативного влияния на экологию. Я стараюсь учитывать все аспекты - алгоритм действий, технические характеристики, технику безопасности и другое. По образованию я экономист.

Идея возникла еще до осуждения, и я много читал и узнавал по данной теме. Мне очень помогает моя семья, а администрация учреждения дает возможность заниматься любимым делом. Все эти годы это занятие помогает мне поддерживать себя в тонусе. Успехом для меня будет даже признание хоть какой-то части моей работы", - поделился осужденный.

Заместитель начальника учреждения Ербол Шайкенов подчеркнул, что осужденные пенсионного возраста становятся примером для остальных, показывая, что, несмотря на возраст, они стремятся приносить пользу обществу.

Ранее сообщалось, что в Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36. В МВД отметили, что заключенный систематически проявляет инициативу в воспитательных мероприятиях и в свободное от работы время занимается творчеством.

А осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью житель Астаны отказался надевать браслет слежения и повторно лишился свободы - мужчина проведет в колонии 11 месяцев и 5 дней.