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Аким Алматинской области порассуждал о переименовании одного из районов

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Село зимой
Сельские дома. Иллюстративное фото: Alina Rogacheva / Getty Images

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге СЦК высказался о возможности переименовать Уйгурский район, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметил, что еще в бытность Баталова акимом Алматинской области поднимался вопрос о том, чтобы переименовать село Чунджа и Уйгурский район. Дело в том, что это село является административным центром Уйгурского района Алматинской области. Они поинтересовались, насколько это возможно.

"Считаю, что необходимости в этом нет: регион стабильно и успешно развивается. И то, что многонациональным является этот район, и в целом Алматинская область - у нас 103 этноса проживает - это наоборот наше преимущество", - заявил в ответ Марат Султангазиев.

Напомним, предыдущему акиму Алматинской области также задавали вопрос о переименовании Уйгурского района. Еще в 2021 году Амандык Баталов отвечал, что вопрос доведен "до верха", но сейчас его рассмотрение не стоит на повестке дня.

Вопрос о переименовании Уйгурского района Алматинской области, где проживают уйгуры, казахи, русские, узбеки и представители других национальностей, в Казахстане поднимается периодически. Особенно эта тема актуализируется после конфликтов между местной молодежью, которые власти называют бытовыми. Жители предлагали переименовать Уйгурский район в Карадала, а его административный центр село Шонжы - в Альмерек.

Добавим, в феврале 2024 года в Алматинской области переименовали село, чье название посчитали не совсем пристойным из-за закравшейся ошибки. Первоначально село называлось Жалагаш, что означает "деревья, растущие рощами", однако потом в документы вкралась некая ошибка, и название изменилось на Жаланаш, то есть "голый".

Напомним, ранее, во время выступления с посланием народу 16 марта 2022 года Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Алматинскую область на две. При этом сообщалось, что Талдыкорган станет областным центром области Жетісу, а Алматинской - город Капшагай.

Тогда же стало известно, что глава государства поддерживает переименование последнего в Қонаев. 25 марта стало известно, что маслихат поддержал переименование Капшагая в Қонаев, а через несколько дней новое название одобрила и ономастическая комиссия. 3 мая прошлого года Капшагай официально был переименован в Қонаев.

При этом добавим, что Марат Султангазиев стал акимом Алматинской области в июне 2022 года, через несколько дней после официального образования трех новых областей в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200236-akim-almatinskoy-oblasti-porassuzhdal-o-pereimenovanii-odnogo-iz-rayonov/

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