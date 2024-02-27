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Забавную ошибку, закравшуюся в название села в Алматинской области, исправили (видео)

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Арка на въезде в село Жалагаш
Арка на въезде в село Жалагаш. Кадр из видео: 24.kz

В Алматинской области переименовали ряд населенных пунктов. В их числе оказалось село, чье название посчитали не совсем пристойным из-за закравшейся ошибки, передает телеканал "Хабар 24".

Десятки населенных пунктов переименовали в Алматинской области. Некоторым населенным пунктам вернули исторические названия, а в других случаях через новые топонимы увековечили имена заслуженных земляков.

Пришлось также исправлять ономастический казус – целое село получило не совсем пристойное название.

Как отмечает корреспондент телеканала, жителям оно никогда не нравилось, и требования сменить его звучали давно. Старожилы помнят, что первоначально село называлось именно Жалагаш, что означает "деревья, растущие рощами", а не Жаланаш, то есть "голый".

"Наше село как административная единица было создано еще в 1905 году. Первоначальное название – Жалагаш. Впоследствии каким-то образом в документах он стал значиться как Жаланаш. То ли была орфографическая ошибка, то ли еще какие-то причины, этого нам уже не узнать. Но историки и краеведы, изучив архивы, отстояли историческое название", – заявил житель села Бахыт Жанкабылов.

Всего в области новые названия получили десятки сел в трех районах.

Энергетический сельский округ в Илийском районе теперь носит имя Отеген батыра, село Покровка переименовано в честь знаменитого уроженца области, композитора Кенена Азербаева. Чапаевскому сельскому округу и селу имени Чапаева вернули историческое название Байкент.

"Многие названия населенных пунктов связаны с периодом царского колониализма, с советской идеологией. При этом исторические названия этих местностей были несправедливо вычеркнуты", – отметил председатель сельского Совета ветеранов Арип Сыбанбаев.

Решение ономастической комиссии уже вступило в законную силу. Теперь предстоит работа по изменению наименований организации, их документов.

"Есть коммунальные предприятия, организации и учреждения, их официальные названия соответственно тоже будут изменены. Также мы обратились в "КазАвтоЖол", чтобы сменить таблицы, указатели на дорогах", – рассказал главный специалист акимата Жалагашского сельского округа Куаныш Рысбеков.

Отмечается, что изменение топонимов не всегда находит поддержку среди населения. Некоторые считают, что расходы на это не оправданы, а другие не хотят расставаться с привычными названиями.

Однако в случае с Жаланашем жители проявили завидное единомыслие. За новое название проголосовали 80 процентов сельчан.

Отметим, о том, что ряд сел и административных единиц хотят переименовать в Алматинской области сообщалось еще в 2022 году.

При этом в ноябре прошлого года стало известно о планах переименовать село Жетыген Илийского района Алматинской области в Алатау, а также присвоить ему статус города областного значения.

Официальный указ об этом президент подписал в январе 2024 года.

Корреспондент NUR.KZ побывал в этом населенном пункте и узнал, как там живут люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063154-zabavnuyu-oshibku-zakravshuyusya-v-nazvanie-sela-v-almatinskoy-oblasti-ispravili-video/

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