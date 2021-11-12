Баталов: Вопрос о переименовании Уйгурского района не стоит на повестке дня

Амандык Баталов. Фото: пресс-служба акима Алматинской области

Вопрос о переименовании Уйгурского района не стоит на повестке дня. Об этом в четверг на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил аким Алматинской области Амандык Баталов, передает NUR.KZ.

Согласно сообщению СЦК, журналисты напомнили главе региона о его обещании поднять в верхах вопрос о переименовании Уйгурского района. В настоящее время название района пока не изменилось.

«Да, я выполнил свое обещание. Довел до верха. Но этот вопрос не стоит на повестке дня. Сейчас идет перепись населения. Она еще не закончилась. Когда придет время, этот вопрос будет рассмотрен», - сказал аким.

Вопрос о переименовании Уйгурского района Алматинской области, где проживают уйгуры, казахи, русские, узбеки и представители других национальностей, в Казахстане поднимается периодически. Особенно эта тема актуализируется после конфликтов между местной молодежью, которые власти называют бытовыми. Жители предлагали переименовать Уйгурский район в Карадала, а его административный центр село Шонжы в Альмерек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941870-batalov-vopros-o-pereimenovanii-uygurskogo-rayona-ne-stoit-na-povestke-dnya/