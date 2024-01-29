Одинокого лебедя разыскивали инспекторы на улицах Актау (видео)

Специалисты Устюртского государственного природного заповедника разыскивали на улицах Актау одинокого лебедя, о котором ранее сообщали горожане, передает Lada.kz.

Как пишет издание, 27 января в Актау семейная пара заметила одинокого лебедя серого цвета - птица бродила рядом с рестораном и периодически безуспешно пыталась взлететь. Люди предположили, что лебедь болен.

Журналисты, к которым поступила информация о бродящем по городу лебеде, обратились в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Там сообщили, что из-за возможного птичьего гриппа людям не рекомендуется подходить и трогать птицу. Ее должны обследовать специалисты.

Видео с местонахождением птицы было направлено в городскую ветеринарную станцию.

Корреспонденты издания также связались со специалистами Устюртского государственного природного заповедника, где обещали направить на место своих инспекторов.

Однако прибывшие на набережную 1 микрорайона работники заповедника не смогли найти лебедя. Они опросили всех водителей припаркованных авто, а также гуляющих на берегу людей.

"Были тщательно осмотрены все окрестности, но результаты оказались безуспешными. Одинокий лебедь исчез", - говорится в материале.

Инспекторы предполагают, что возможно птицу подобрал кто-то из жителей и выпустил в море.