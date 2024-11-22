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Спасение раненого лебедя попало на видео в Актюбинской области

Опубликовано:

Спасение лебедя
Спасение лебедя. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Актюбинской области сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению лебедя, которого обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Птица не могла взлететь из-за ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, раненую птицу обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Лебедь сидел несколько дней на воде на Абайской платине. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники выехали на место. В первую очередь они отправили дрон с видеокамерой, чтобы визуально оценить состояние птицы. Оказалось, что у нее ранено крыло, и по этой причине она не могла взлететь.

Сотрудники МЧС направились к лебедю по льду, благополучно поймали его, надели спасательный жилет и доставили в отдел по ЧС. Лебедя заберут сотрудники организации по защите животных.

Ранее стала известна история о том, как в одном из сел в Западно-Казахстанской области лебеди примерзли ко льду, после чего спасателям пришлось вызволять их из западни - птицы едва не погибли на окраине населенного пункта.

Также сообщалось о случае, когда работники одного из предприятий близ месторождения Каражанбас в Мангистауской области нашли лебедя, застрявшего в соляной корке. Позже его осмотрели специалисты и выпустили на волю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2191299-spasenie-ranenogo-lebedya-popalo-na-video-v-aktyubinskoy-oblasti/

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