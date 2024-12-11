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Новый рекорд Казахстана: хот-дог длиной 36 метров приготовили в Карагандинской области

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Приготовление хот-дога
Приготовление хот-дога. Кадр из видео: Акимат Карагандинской области

В Приозерске ко Дню Независимости приготовили хот-дог длиной 36 метров, установив новый рекорд Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

По информации ведомства, в честь Дня Независимости сотрудники санатория "Балхаш" и одного из кафе в Приозерске приготовили хот-дог длиной 36 метров. Этот рекорд вошел в Книгу рекордов Казахстана.

Для создания гигантского хот-дога понадобилось:

  • 27 кг муки;
  • 15 кг куриного фарша;
  • 15 кг сыра;
  • 14 литров маринованных огурцов;
  • другие ингредиенты отечественного производства.

Булочки испекли мастера из кафе, а сосиску и маринады приготовили повара санатория "Балхаш". На изготовление блюда потребовались усилия команды из девяти человек.

Ранее сообщалось, что в одном из ресторанов Актобе состоялась гастровыставка забытых национальных блюд, организованная в рамках фестиваля "Сыбаға". Цель мероприятия - популяризация национальных блюд, знакомство с гастрономическими традициями страны и сохранение культурного наследия.

Помимо этого, ранее мы представляли подборку оригинальных казахских блюд с национальным колоритом. В список вошли сырне с капустой и бараниной, жареная каттама с луком, казы, салма и жент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198811-novyy-rekord-kazahstana-hot-dog-dlinoy-36-metrov-prigotovili-v-karagandinskoy-oblasti/

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