Жителям села в СКО некогда пить алкоголь (видео)

В СКО жители села Карагай отказались от алкоголя и вот уже десять лет не употребляют горячительных напитков. Сельчане говорят, что пить им некогда, передает телеканал AstanaTV.

В селе Карагай, расположенном в 150 километрах от Петропавловска, проживают 88 человек. Молодежи здесь мало - все рвутся в город.

Те же, кто остался, не один десяток лет занимаются разведением домашнего скота. О спиртном здесь думать некогда, говорят местные жители. По этой причине и закрылся последний магазин - держать его в непьющем селе стало нерентабельно.

"Раньше у нас было два магазина, но они закрылись и переехали. Сейчас у нас магазинов нет. В деревне у нас пьющих нет. В основном одни взрослые остались. Молодежи нет - она вся в городе. У нас тут тишина, мы все друг друга знаем. Все давно живем же, поэтому у нас все тихо и спокойно. Все хорошо у нас тут, никакой опасности нет", - поделилась жительница Карагая Бахыт Аблаева.

"Живу здесь уже больше 70 лет. Об алкоголе давно забыли. Да и некогда его употреблять. У всех хозяйство, свои заботы. В праздники даже не вспоминаем о спиртном", - рассказал сельчанин Мажит Мукашев.

Продуктами и всем необходимым карагайцы закупаются в соседней Корнеевке. Местные продавцы подтверждают, что в списке товаров жителей села алкоголя не бывает.

"Многих уже знаем в лицо, некоторых очень часто здесь видим. Приезжают, закупаются только продуктами, ничего другого не покупали. Спиртное ни разу не наблюдала, чтобы брали. Даже жители соседних деревень знают прекрасно, что там деревня не пьющая вообще, что там вообще никто не пьет", - рассказала продавец Ольга Кульчицкая.

Но самый большой плюс трезвости - преступность в Карагае сошла на нет. Скучно даже местному участковому, который приезжает в населенный пункт только для того, чтобы провести профилактическую беседу и уберечь сельчан от мошенников. Но карагайцы - не единственные трезвенники в регионе.

"В Северо-Казахстанской области имеется пять населенных пунктов, в которых жители полностью отказались от употребления спиртных напитков. Это село Тендык Тайыншинского района, село Карасай батыра и Бирлистик Айыртауского района, село Карагай Есильского района, село Ковыльное района имени Габита Мусрепова. В каждом населенном пункте проживает от 100 до 500 человек. С 2022 года в данных населенных пунктах не совершено ни одного преступления", - сообщила старший инспектор УМПС ДП СКО Арайлым Салахутдинова.

Но, несмотря на то, что в регионе целыми селами отказываются от спиртного, Северный Казахстан продолжает входить в список самых пьющих областей. По информации республиканского научно-практического центра психического здоровья, на конец февраля в этот антирейтинг вошли также Восточно-Казахстанская область и область Абай.

В начале марта стало известно, что пять сел отказались от алкоголя в Туркестанской области. В результате там не произошло ни одного преступления. Во многом это стало заслугой участкового инспектора полиции.

Ранее сообщалось о селе Талап, расположенном в области Ұлытау, которое можно назвать образцовым. За последние годы там не случилось ни одного даже мелкого правонарушения. Старожилы уверены, что во многом это заслуга сельского полицейского.

А в Восточно-Казахстанской области жители четырех сел отказались от алкоголя. Результатом трезвого образа жизни в населенных пунктах также стало отсутствие правонарушений.

В селе Когалы Туркестанской области жители тоже решили полностью отказаться от спиртных напитков и сигарет. После этого в населенном пункте не было зарегистрировано ни одного преступления и ни одного развода.