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Поселок в Карагандинской области признан самым добрым в Казахстане

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Премия "Волонтер года"
Премия "Волонтер года". Фото: gov.kz

Поселок Нура Карагандинской области получил награду в номинации "Ең мейірімді ауыл – 2024" международной премии "Волонтер года" и проекте "Марафон добрых дел", передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, лауреатов премии "Волонтер года" наградили в Астане. Победителей выбирали в 60 разных категориях, из которых пять были особыми, включая номинацию "Ең мейірімді ауыл — 2024".

"Я, конечно, не ожидал, что победим. Это огромный конкурс высокого уровня. Участники очень достойные люди. Там была семья, например, которая на регулярной основе сдает кровь для нуждающихся в переливании.

Я пожал руку главе семьи, сказал, что он герой. А мне ответили: "Мы все здесь герои", — поделился директор Нуринского молодежного ресурсного центра и руководитель волонтерской группы NuraArnasy Талгат Шолтаев.

Талгат Шолтаев прославился на весь Казахстан этой осенью, когда в одиночку спас утопающую в вязкой грязи лошадь. Видео быстро стало вирусным в Казнете.

"Я и сам не знаю, как смог вытащить эту лошадь, откуда взялись силы. Потом четыре дня не мог встать: болела поясница. Но спасение лошади — это не то, за что нам вручили премию. Мы постоянно занимаемся волонтерской деятельностью.

Во время паводков, пожаров в Каркаралинске, даже если мы не могли выехать и помогать лично, мы всегда собирали и отправляли гуманитарную помощь.

Находим спонсоров, помогаем нашему дому престарелых. Также мы привлекаем нашу молодежь, в том числе и из социально уязвимых слоев населения", — говорит Талгат Шолтаев.

В рамках проекта "Марафон добрых дел" победителями в номинации "Лидер в направлении инклюзии" стали волонтеры Шахтинска.

"Наше волонтерское объединение совместно с объединением "Камкор — 2007" Меиржана Шаяхметова работает в разных сферах, но так сложилось, что больше всего помощи уделяется детям с инвалидностью.

Мы проводим для них мероприятия, раздаем продукты из "Корзины добра", которую наполняют жители нашего города, организуем поездки.

Например, летом возили детей с особыми потребностями в Астану, а вот недавно организовали для них поездку в Караганду. Детей водили в кино и детский активити-парк", — рассказал руководитель Шахтинского молодежного ресурсного центра Алексей Варзаев.

Номинацию "Лидер в направлении инклюзии" шахтинские волонтеры получили за организацию ежегодного фестиваля "Таншолпан" для детей с особыми потребностями. В этом году в нем участвовало более 150 человек из Карагандинской области. Они пели, танцевали, декламировали стихи и представляли различные творческие номера.

Шахтинцы помогают не только детям. Они также занимаются зооволонтерством и экоактивизмом.

По Карагандинской области победителями номинаций премии "Волонтер года" также стали:

  • "За вклад в решение вопросов зоозащиты" — Ольга Королева (Караганда);
  • "За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия" — Айша Азимбай (Караганда);
  • "За вклад в сохранение и защиту окружающей среды" — Елена Варганова (Темиртау).

Ранее мы сообщали о том, как Международный день волонтеров активно отмечают на всем земном шаре. Не исключение и Западно-Казахстанская область, где определили лучших добровольцев, вручив им награды.

А руководитель общественного фонда "Badawi", победитель конкурса социальных идей "HALYQ YMITI" Радмир Курманов, организовали местных школьников в волонтерское движение "Badawi".

Оказать жизненно важную поддержку в трудную минуту, проявить самоотверженность и милосердие, беззаветно трудиться во благо высшей цели – на это способны по-настоящему благородные люди. Именно таких людей чествовали в Туркестане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197287-poselok-v-karagandinskoy-oblasti-priznan-samym-dobrym-v-kazahstane/

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