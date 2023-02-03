Не крадут, не дерутся, не дебоширят: как живет отказавшееся от алкоголя село в СКО (видео)

Село. Иллюстративное фото: pixabay.com

В селе Ковылинское на севере Казахстана уже 15 лет не продают алкоголь. По словам самих сельчан, благодаря этому сейчас их поселок процветает, а жители чувствуют себя в безопасности.

В Ковылинском побывали корреспонденты "Первого канала "Евразия". Журналисты рассказывают, что в поселке хорошие дороги, центральное отопление, бани.

Мужская половина не уходит в запой и не нарушает трудовую дисциплину, а в магазин водку и пиво не завозят вообще. От алкоголя сельчане отказались примерно 15 лет назад, даже свадьбы и другие семейные торжества проходят без горячительных напитков.

Вместо алкоголя мужчины предпочитают покупать чай, печенье, шоколад и газировку.

При этом почти все трудоспособные сельчане работают в одном хозяйстве.

Местные жители признаются, что приезжих удивляет отсутствие спиртного в магазине. Но это дает свои плоды: здесь не крадут, не дерутся, не дебоширят.

"Вы знаете, живя в другом селе, ночами мы не могли во дворе даже флягу оставить. И первое время мы здесь все прятали со двора. Сейчас у нас даже дом открытый", - рассказывает сельчанка Светлана Гончаренко.

"Ночами тихо. Даже маленьких детей можно отпустить играть и не беспокоиться, потому что люди в нашем селе добродушные, отзывчивые", - поделилась учитель Ковылинской средней школы Антонина Ракетская.

"В нашем магазине нет спиртных напитков, уже само понятие трезвый человек, трезвое село - это синоним безопасности", - считает учитель Николай Гавриленко.

Всего в Ковылинском 112 домов. Сейчас строят новые и ремонтируют дорогу. Зарплата в поселке в среднем 180 тыс. тенге, а булка хлеба в местном магазине стоит 90 тенге. Учащихся сельской школы кормят бесплатно. Жить здесь престижно, а потому общие антиалкогольные правила народ не нарушает.

"Во все дома подведена вода, почти в 50% домов - отопление, примерно в 67% - установлена сантехника. Работает пекарня, столовая, баня", - рассказывает предприниматель Серик Малаев.

Полицейские в Ковыльном работают только ради профилактики.

"Преступления совершаются в большинстве случаев на ночве алкогольного опьянения. В этом селе такого нет, на территории села установлено 130 камер, которые являются большим подспорьем в охране общественного порядка", - проинформировал участковый инспектор полиции Тахтабродинского сельского округа Даулет Молдахметов.

Ранее мы рассказывали о селе Ткенекты в Карагандинской области, которое год назад полностью отказалось от алкоголя. За это время в населенном пункте не случилось ни одного происшествия.

Такая же ситуация наблюдается и в селе Алмалы в Туркестанской области, где тоже не продают алкоголь. Там за последние 5 лет не зарегистрировано ни одного преступления и за два года никто не развелся.

Без алкоголя живет и целый район в Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007866-ne-kradut-ne-derutsya-ne-deboshiryat-kak-zhivet-otkazavsheesya-ot-alkogolya-selo-v-sko-video/