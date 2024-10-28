Осужденные карагандинской колонии смогут зарабатывать деньги

Осужденные РГУ "Учреждение №31" КУИС МВД РК обучались изготовлению гипсовых изделий на практикуме, что может помочь им в будущем начать собственный бизнес, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в РГУ "Учреждение № 31" КУИС МВД РК в октябре 2024 года состоялся практикум "бизнес с нуля на гипсовых изделиях".

Гипсовые изделия уже давно пользуются большим спросом. Сейчас это особенно популярно, изделия из гипса подходят для заливки кашпо и форм. Из него делают подсвечники, наборы для слепков детских ручек и ножек, штампы, аксессуары для творчества и рукоделия.

На практикуме осужденные обучались такому искусству и изготавливали шкатулки. Они получили новые знания и умения, которые позволят создавать такие творения. В будущем этот навык может помочь не только заниматься любимым делом для души, но и дает возможность открыть свое дело и зарабатывать деньги.

В ведомстве добавили, что все осужденные получили сертификаты.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в колонии минимальной безопасности отбывает наказание осужденный пенсионного возраста, который, несмотря на обстоятельства, сохраняет позитивный настрой. Во время отбытия наказания он начал работать над научным проектом, который сейчас почти завершен. Тема научного проекта - генерация электроэнергии.

Помимо этого, в Караганде на одном из зданий появился мурал в честь Бауыржана Момышулы, созданный осужденным, отбывающим наказание в учреждении № 36. В МВД отметили, что заключенный систематически проявляет инициативу в воспитательных мероприятиях и в свободное от работы время занимается творчеством.