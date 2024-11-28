"Американцы даже работают за рубежом": аким Туркестанской области о молодежи, уезжающей работать за границу

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сегодня на брифинге СЦК высказался о тенденции молодых людей в регионе уезжать на заработки в другую страну, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я был в Южной Корее и спросил у наших там ребят - они говорят, что около 15 тыс. нелегалов есть, выходцев из Казахстана, и половина - жители, наверное, Туркестана. Если мы не будем создавать здесь рабочие места, то наша молодежь будет уезжать на заработки. В докладе сказано, что они уезжают на работу в Великобританию из Сарыагаша и других районов. Почему уезжают? Потому что мы здесь не можем их обеспечить работой", - заявил Дархан Сатыбалды.

По его словам, нужно активно привлекать иностранных инвесторов для реализации промышленных проектов.

"Нельзя бояться таких проектов - мы должны учиться, если мы так и будем сидеть", - заявил он.

Позже глава региона добавил, что не видит ничего плохого в том, что молодые казахстанцы едут на работу за рубеж.

"Мое личное мнение: каждый сам принимает решение. Работать за рубежом - в этом нет никакой проблемы, это право человека. Если хочет, может работать. Но, конечно, нужно легально, согласно закону. Американцы даже работают за рубежом. Не вижу в этом никакой проблемы. Молодежь если выезжает, то плюс в том, что они увидят мир, освоят новые навыки, и могут и нам их позже внедрить. Надо получать опыт", - отметил Дархан Сатыбалды.

А чтобы не уезжали, по его словам, нужно здесь в Казахстане создавать постоянные рабочие места.

"Это работа всего общества. Один аким не сможет все сделать, это и задача бизнеса, и общества, и людей. Когда выезжаем, люди бывают против строительства предприятия, они хотят лишь пастбищ. Они вызывают блогеров, поднимают шум, и в итоге один - два инвестора ушли в соседнюю страну. А мы остались с 5-6 своими коровами. А инвестор открыл там предприятие и создал сотни рабочих мест", - посетовал глава региона.

Напомним, в начале прошлого года в МИД Казахстана сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч наших граждан в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть страну.

В январе этого года стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее.

Позже в МИД РК объяснили, как казахстанцы нелегально оказываются в этой стране.

В октябре министр труда сообщила, что власти Южной Кореи выставили условие вывезти всех, кто нелегально находится там. К тому моменту число казахстанцев-нелегалов в Южной Корее достигло 15 тыс.

Кроме того, недавно мы писали, что Министерство труда и соцзащиты разработало Правила организации подготовки и дальнейшего трудоустройства казахстанцев за рубежом.

Вчера в Минтруда сообщили, что принятие меморандума, который даст возможность нашим гражданам ездить на работу в Корею, ожидается до конца года.