Как казахстанцы нелегально оказываются в Южной Корее, рассказали в МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сегодня на брифинге рассказал, что более 20 тыс. казахстанцев трудятся легально в Южной Корее, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сегодня напомнили, что Казахстан ведет переговоры по включению нашей страны в южнокорейскую систему "Employment Permit System". Это позволит казахстанцам легально трудоустроиться в Южной Корее, а также обеспечить им равные условия труда и защиту прав. Они поинтересовались, какова ситуация сейчас.

"Это начальный этап переговоров. Это работа начинается сейчас", – сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Он добавил, что к этому часу в Южной Корее легально трудятся более 20 тысяч казахстанцев. Большинство из них – этнические корейцы.

"Все они работают легально. Там работают врачи и высокообразованные IT-специалисты. Если кто-то из казахстанцев захочет поехать в Южную Корею и легально работать, для этого нет никаких препятствий. Но есть случаи, когда, пользуясь безвизовым режимом между двумя странами, остаются там работать нелегально. Вот откуда возникает проблема.

Ситуация в Южной Корее сейчас стабильная. Никакой опасности нет. Поэтому есть приложение для граждан, незаконно находящихся на территории Кореи. Они должны соблюдать закон и передвигаться по стране легально. В этом случае им ничего не угрожает", – объяснил Смадияров.

Напомним, в марте прошлого года в соцсетях распространилась информация о двух казахстанцах, сбежавших из аэропорта Инчхон в Южной Корее. Оба – уроженцы Туркестана.

Сообщалось, что казахстанцы не прошли паспортный контроль в аэропорту Южной Корее и готовились к депортации. Не дождавшись этого, они перелезли через внешнее ограждение аэропорта и скрылись. Чуть позднее одного из них задержала местная полиция. Через некоторое время второй сдался добровольно.

На этом фоне в Сети распространилась информация о том, что казахстанцев, работающих в Южной Корее, якобы начали массово увольнять. Но в МИД РК этот слух опровергли.

По информации ведомства, вышеупомянутые граждане обвинялись по трем нарушениям законодательства Южной Кореи:

нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконный въезд в страну);

нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконное пребывание на территории страны);

нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений (материальный ущерб).

Ранее их адвокат сообщил, что им грозил трехгодичный тюремный срок. Однако вместо этого парни заплатят штраф и вернутся на родину.