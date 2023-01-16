Сколько казахстанцев-нелегалов покинули Южную Корею по "зеленому коридору", рассказали в МИД

Сеул. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД РК на брифинге в ведомстве рассказал, сколько казахстанцев воспользовались возможностью покинуть безнаказанно Южную Корею по "зеленому коридору", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, создала ли Корея "зеленый коридор" для казахстанцев, чтобы они могли без наказаний покинуть страну и вернуться на родину.

"Согласно последним данным, количество наших незаконных мигрантов в Южной Корее сократилось. Около 7-8 тысяч наших граждан сейчас там находятся. Было около 11-12 тысяч человек. Большинство воспользовались этим "зеленым коридором". Да и без него они могут спокойно выезжать", - сообщил в ответ Айбек Смадияров.

По его словам, посольство Кореи также ввело практику выдачи специального разрешения перед тем, как приехать в Корею по безвизовому режиму.

"Нужно сдать все необходимые документы - авиабилет, обратные билеты и страховку. Как раньше наши граждане не могут поехать и остаться там", - резюмировал он.

На сегодняшнем брифинге в МИД Айбек Смадияров рассказал, как казахстанцев заманивают в трудовое рабство в странах Азии.

Ранее стало известно о двух казахстанцах, попавших в трудовое рабство в так называемом "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии. Сообщалось, что они уехали на заработки в Дубай и пропали без вести. На связь не выходили с конца декабря.

Отметим, что это не первый подобный случай. Недавно еще одна гражданка Казахстана попала в такую же ситуацию, но ей удалось вернуться домой.

В связи с пандемией COVID-19 Южная Корея приостановила безвизовый режим в отношении граждан Казахстана и других стран с 13 апреля 2020 года. Однако он вновь начал действовать с 1 апреля 2022 года.

На сайте Минкультуры и спорта говорится, что безвизовый режим на взаимной основе действует между Казахстаном и Южной Кореей с 19 июня 2014 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005548-skolko-kazahstantsev-nelegalov-pokinuli-yuzhnuyu-koreyu-po-zelenomu-koridoru-rasskazali-v-mid/