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Казахстанцы на заработках в Южной Корее: когда будет принят меморандум

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Флаг Республики Корея (Южная Корея)
Флаг Республики Корея. Иллюстративное фото: Jason Hosking / Getty Images

В кулуарах мажилиса глава Министерства труда и соцзащиты рассказала о скором подписании меморандума Казахстана с Южной Кореей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Буквально в прошлом месяце министр иностранных дел проводил переговоры непосредственно в Южной Корее с их министром труда. Там просто поменялось руководство Минтруда, и немного затянулся процесс согласования нашего соглашения. Он разработан (меморандум - прим. ред.) и направлен уже на обсуждение и согласование в Южную Корею", - сообщила министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова.

Она добавила, что принятие меморандума ожидается до конца года - он даст возможность казахстанцам ездить на работу в Южную Корею.

Напомним, в начале прошлого года в МИД Казахстана сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч наших граждан в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть страну.

В январе этого года стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее.

Позже в МИД РК объяснили, как казахстанцы нелегально оказываются в этой стране.

В октябре министр труда сообщила, что власти Южной Кореи выставили условие вывезти всех, кто нелегально находится там. К этому моменту число казахстанцев-нелегалов в Южной Корее достигло 15 тыс.

Кроме того, недавно мы писали, что Министерство труда и соцзащиты разработало Правила организации подготовки и дальнейшего трудоустройства казахстанцев за рубежом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193020-kazahstancy-na-zarabotkah-v-yuzhnoy-koree-kogda-budet-prinyat-memorandum/

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