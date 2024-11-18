Новые правила для трудоустройства казахстанцев за границей разработали в Минтруда

Министерство труда и соцзащиты разработало Правила организации подготовки и дальнейшего трудоустройства казахстанцев за рубежом, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК, разработан проект Правил взаимодействия центров трудовой мобильности с частными агентствами занятости (далее – ЧАЗ) по организации трудовой деятельности граждан Казахстана за рубежом.

"Основная цель документа – обеспечить подготовку казахстанцев, выезжающих на работу за пределы республики, эффективную организацию их трудовой деятельности и защиту трудовых прав за границей", - сообщает ведомство.

Правила устанавливают требования к ЧАЗ, претендующим на участие в трудоустройстве граждан за рубежом, а также определяют порядок взаимодействия данных агентств с центрами трудовой мобильности.

Предусматривается создание и ведение реестра ЧАЗ, соответствующих установленным требованиям. Также регламентируется порядок подбора частными агентствами занятости соискателей, желающих трудоустроиться за рубежом, и их подготовки.

Проект Правил размещен на сайте "Открытые НПА". Отмечается, что правила разработаны в соответствии с Законом "О миграции населения". Целью Правил указывается:

организация курсов подготовки, переподготовки, повышения профессиональных квалификаций и навыков граждан Республики Казахстан, выезжающих по трудоустройству за рубеж; обеспечение мер защиты трудовых прав граждан Республики Казахстан в период осуществления трудовой деятельности за рубежом.

В Правилах прописано условие гарантии ЧАЗ по возврату работника по истечении срока договора в свою страну. А также принятие мер по недопущению дискриминации по полу, национальной и расовой принадлежности, вероисповеданию, принадлежности к определенной социальной группе, политическим убеждениям и иным формам дискриминации при оказании услуг по трудоустройству за рубежом.

Также предполагается прохождение медосмотра, заключение трехстороннего договора, подготовка соискателя по языковому курсу либо направление на тестирование при достаточном знании языка.

Документ находится на публичном обсуждении до 25 ноября.

Напомним, в октябре депутат Ислам Сункар поднял вопрос об оттоке казахстанцев в другие страны, куда они едут на черновые работы. По его словам, специалисты с техническим и высшим образованием вместо занятости для развития отечественной экономики выбирают черновую работу в Южной Корее, Польше, Чехии, Великобритании, Германии и в других странах.

Отметим, в январе этого года стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее. Позже в МИД РК объяснили, как казахстанцы нелегально оказываются в этой стране.

При этом в середине октября глава Минтруда и соцзащиты населения рассказала, что число казахстанцев-нелегалов в Южной Корее достигло 15 тыс. Страна выставила требования - при посольстве закрепить отдельного человека по вопросам трудоустройства, и вывезти всех, кто нелегально находится в Южной Корее.