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"Вывезти всех": что будут делать с казахстанцами-нелегалами в Южной Корее, ответили в Минтруда

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улицы Сеула
Сеул. Иллюстративное фото: Pexels

На сегодняшнем правительственном часе глава Минтруда и соцзащиты населения рассказала, какие условия выставили власти Южной Кореи по трудовым мигрантам, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова сообщила, что число казахстанцев-нелегалов в Южной Корее достигло 15 тыс.

"Что будем делать? Мы заключили с Южной Кореей меморандум - в его рамках наш вице-министр съездил туда и выслушал их требования. Выставлены несколько требований. Первое - при посольстве закрепить отдельного человека по вопросам трудоустройства. Второе - вывезти всех, кто нелегально находится там", - сказала министр.

По ее словам, власти Казахстана сейчас работают по этим требованиям.

Напомним, в начале прошлого года в МИД Казахстана сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч наших граждан в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть страну.

В январе этого года стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее.

Позже в МИД РК объяснили, как казахстанцы нелегально оказываются в этой стране.

Недавно депутат заявил, что наши граждане едут работать не только в Южную Корею, но и в Польшу, Германию и др. страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2174134-vyvezti-vseh-chto-budut-delat-s-kazahstancami-nelegalami-v-yuzhnoy-koree-rasskazali-v-mintruda/

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