Казахстанцы смогут легально работать в Южной Корее

Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Минтруда.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, профильными ведомствами Казахстана и Южной Кореи проведены переговоры в онлайн-формате.

"Обсудили вопрос включения Казахстана в южнокорейскую систему "Employment Permit System" (далее – EPS). Это позволит казахстанцам легально трудоустроиться в Южной Корее, а также обеспечить им равные условия труда и защиту прав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в переговорах приняли участие председатель комитета по миграции МТСЗН Аскарбек Ертаев, директор департамента международного сотрудничества и интеграции МТСЗН Саадат Асансеитова и заместитель директора управления по иностранному рабочему труду Министерства труда и занятости Республики Корея Мюнг Сунг Хон.

Аскарбек Ертаев также проинформировал о проводимой работе по открытию корейского центра подготовки в рамках системы EPS. Обсудив возможность открытия центра EPS в Казахстане, стороны выразили готовность к плодотворному и конструктивному взаимодействию, а также к расширению двустороннего сотрудничества в рамках трудовой миграции.

В начале 2023 года в МИД Казахстана сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч казахстанцев в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть Южную Корею.

27 марта 2023 года стало известно, что двое казахстанцев 18 лет и 21 года перелезли через внешнее ограждение аэропорта в Южной Корее и сбежали. Оба являются уроженцами Туркестана. Вскоре одного из них задержали в Тэджоне. А второй наш соотечественник находился в бегах несколько дней. Но затем добровольно сдался в полицию.

10 августа 2023 года двум казахстанцам был вынесен приговор. Окружной суд города Инчхон наложил на них денежное взыскание в размере 3 млн корейских вон (более 1 млн тенге) на каждого, с последующей депортацией.

Памятка для казахстанцев, выезжающих за рубеж

Так, согласно информации на сайте "Электронного правительства", при выезде за границу прежде всего рекомендуется проверить действительность ваших проездных документов.

А именно: убедитесь в правильности указания в вашем паспорте фамилии, имени, отчества (в том числе и в латинской транслитерации), даты и места рождения, сведений о детях, срока действия паспорта (срок действия паспорта не должен истекать менее чем за 6 месяцев после окончания поездки).

Перед отъездом сообщите родственникам, друзьям о своей поездке, месте пребывания, оставьте номера контактных телефонов.

Запишите телефоны посольств или консульских учреждений Казахстана в стране предстоящего пребывания. Вместе с тем не забудьте уточнить сумму наличных денежных средств, не подлежащую декларированию при въезде в страну, куда вы направляетесь.

Поинтересуйтесь заранее наличием в той или иной стране необходимых вам медикаментов. Нередко лекарства, которые можно легко купить в Казахстане, не производят за рубежом, либо их можно купить только по рецепту врача. В случае выезда в страны с жарким климатом следует заранее сделать прививки.

Перед поездкой за границу на учебу, работу или для постоянного проживания следует заблаговременно легализовать или апостилировать (легализация того или иного документа для его последующей подачи в представительство другой страны) свои документы. В первую очередь это относится к документам об образовании, свидетельствам, выданным органами РАГС, документам, касающимся имущественных отношений и вопросов социального обеспечения.

Необходимо учитывать, что во многих странах установлен запрет или частичные ограничения на ввоз продуктов питания, алкогольной продукции, табачных изделий. Например, в мусульманских странах не разрешается ввозить любую алкогольную продукцию.

Будет предусмотрительным позаботиться о приобретении медицинского страхового полиса на период пребывания за рубежом. Его наличие позволит во время поездки застраховаться от несчастного случая и избежать затрат на непредвиденные медицинские расходы при наступлении страхового случая.