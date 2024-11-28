"Атака с зарубежных IP-адресов": Гостехслужба сделала заявление по инциденту с флагом в Астане
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27 ноября в Астане цвета флага России на LED-экране сменились на желтый с голубым. В ГТС заявили, что подмена стала результатом атаки с зарубежных IP-адресов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается на сайте Государственной технической службы РК, 27 ноября в городе Астана на одном из LED-экранов зафиксирован факт подмены на непродолжительное время демонстрируемого изображения флага.
"По предварительным данным, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов.
По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело. АО "Государственная техническая служба" проводит комплекс технических мероприятий по определению источника воздействия и механизма возникновения", - информирует ведомство.
Напомним, вчера в честь визита президента России Владимира Путина в Астану по всей столице появились российские триколоры. Однако с одним из них, появившемся на экране "Астана Опера", в какой-то момент что-то произошло: верхняя полоса погасла, а нижняя сменила цвет на желтый, из-за чего на месте российского флага визуально отобразились цвета флага Украины.
В "Керуен Медиа" заявили, что замкнул кабель. В МВД сообщили о начале расследования инцидента.
27 ноября президент России прибыл в Астану с государственным визитом. В столичном аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев. Лидеры стран провели переговоры в узком и широком составе.
Также в пресс-службе Акорды показывали церемонию встречи Путина.
Кроме того, главы государств выступили на форуме в Астане и приняли совместное заявление.
По итогам встречи Путин поблагодарил Токаева за оказанный прием. По его словам, нынешний визит и переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193710-hakerskaya-ataka-gostehsluzhba-sdelala-zayavlenie-po-incidentu-s-flagom-v-astane/