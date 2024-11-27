Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Путин поблагодарил Токаева за оказанный прием

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Президенты. Фото: t.me/aqorda_resmi

Владимир Путин поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за приглашение и оказанное внимание на казахской земле, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Президент Казахстана назвал государственный визит президента России Владимира Путина историческим событием, знаменующим важную веху в развитии казахстанско-российских отношений.

"Для Казахстана Россия – стратегический партнер и надежный союзник. Нас объединяют нерушимые узы дружбы, многовековое добрососедство и общая история. Опираясь на эти непреходящие ценности, наши государства выстроили содержательные взаимоотношения, обращенные в будущее. Казахстанско-российское сотрудничество достигло небывалого подъема, охватив практически все ключевые сферы взаимодействия. Поступательно развивается политический диалог, расширяется торгово-экономическое сотрудничество, активизируются культурно-гуманитарные связи. Прошедшие сегодня встречи и переговоры в узком и расширенном составах отличались деловитостью, откровенностью и стали действительно результативными", – заявил Токаев.

Он сообщил, что в ходе обстоятельных переговоров с Владимиром Путиным был обсужден широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки и намечены перспективные направления стратегического партнерства Казахстана и России.

"Пришли к единому мнению, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, двусторонние отношения динамично развиваются по восходящей линии. Приоритетное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам экономики. В качестве основных задач было выделено углубление сотрудничества в стратегических отраслях и дальнейшее наращивание взаимного товарооборота. В этих целях уже принят пакет межправительственных документов, включая Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы, План совместных действий на 2024-2026 годы. В рамках состоявшегося Форума межрегионального сотрудничества подписана обновленная Межправительственная программа межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в нашу экономику.

Как отметил Глава государства, наша страна впервые в истории двусторонних отношений вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров России, что свидетельствует о наличии прочного и высокого потенциала сотрудничества.

"Убежден, при сохранении данной позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в 30 млрд долларов. Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24 млрд долларов, из которых только за последние два года вложено более 4,5 млрд. Накопленные казахстанские инвестиции в экономику России достигли впечатляющей отметки в 8,5 млрд долларов. Кроме того, в Казахстане работают около 24 тысяч компаний с российским участием – это почти половина от общего количества предприятий с иностранным капиталом, действующих в нашей стране. Эти показатели подтверждают высокий уровень доверия и взаимной заинтересованности в дальнейшем укреплении наших стратегических взаимоотношений", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев указал на значительные успехи в промышленной сфере. Запущено 93 совместных проекта на сумму более 18 млрд долларов. В настоящее время реализуются еще 49 проектов с общим объемом инвестиций почти 30 млрд долларов.

"Отдельного внимания заслуживают масштабные инициативы по газификации ряда регионов Казахстана, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении, строительству и модернизации крупных энергетических объектов в нашей стране. В приоритете – раскрытие транзитного потенциала через развитие ключевых транспортных коридоров. Мы также обсудили перспективы реализации проектов, в том числе строительства автомобильной дороги в Монголию и активного использования Трансафганского транспортного коридора. Уверен, полноценная реализация всех этих инициатив в направлении "Север – Юг" всецело отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран", – отметил он.

Глава нашего государства подчеркнул, что особое место в экономической повестке занимает Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В этом контексте отмечена важность предстоящего открытия Генерального консульства Российской Федерации в Актау.

Большое значение главы государств придают сотрудничеству в научной и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем решении открыть весной следующего года в Астане "Аллею вечной казахстанско-российской дружбы", где жители и гости столицы смогут комфортно проводить свой досуг. Он выразил признательность российской стороне за активное участие в V Всемирных играх кочевников, прошедших в начале сентября в Астане. Глава государства сообщил, что в 2026 году Казахстан станет местом проведения Третьих «Игр будущего» – уникального турнира, инициатором которого стала Россия, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт.

"Хотел бы отметить Дни культуры Астаны в Москве, которые прошли в августе текущего года и нашли широкий отклик у московской и зарубежной аудитории. Знаковым событием стало открытие в Казани бюста великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Кроме того, на сцене Большого театра в Москве зрители смогли насладиться шедевром казахской национальной классики – оперой «Абай». В ближайшие годы запланированы масштабные выставки Казахстана в стенах легендарных музеев – Третьяковской галереи и Эрмитажа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах сотрудничества в образовательной сфере.

Сегодня в России обучается более 60 тысяч казахстанских студентов, что говорит о востребованности российского образовательного стандарта и заинтересованности двух стран во всестороннем обмене знаниями и опытом.

"В развитие ранее достигнутых договоренностей в Казахстане открыто 7 филиалов ведущих российских технических образовательных учреждений. В скором времени свои двери откроет филиал МГИМО в Астане. Сегодня открыт филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске, который станет первым представительством казахстанского вуза в России. Одновременно обсуждаются перспективы строительства казахстанских школ в приграничных регионах России, а также школ с российским участием на территории Казахстана (в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях), что позволит укрепить образовательные связи и предоставить новые возможности для подрастающего поколения двух стран", – подчеркнул он.

Важным фактором, объединяющим наши народы, в выступлении назван русский язык.

"Хочу подчеркнуть, что треть всех обучающихся в школах Казахстана детей получают образование на русском языке. В Казахстане мы придаем большое значение данному вопросу, и именно поэтому мной было предложено учредить Международную организацию по русскому языку. Другой важной темой переговоров стала поддержка соотечественников, проживающих на территориях Казахстана и России. Здесь важное значение имело бы подписание Меморандума о сотрудничестве между Фондом "Отандастар" и "Россотрудничеством". Подобные договоренности играют особую роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами и находят положительный отклик у широкой общественности", – отметил глава нашего государства.

Президенты подробно обсудили динамику взаимодействия стран в многостороннем формате, обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики.

"С удовлетворением отмечаю наше полное взаимопонимание по сотрудничеству в рамках таких важных региональных объединений, как СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СВМДА и другие. Сегодня практически нет такого направления, по которому не взаимодействовали бы наши страны. Что особенно важно, между Казахстаном и Россией нет каких-либо спорных вопросов. Мы всегда находим сбалансированные решения, максимально учитывающие интересы двух государств. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность уважаемому Президенту России за неустанное личное внимание к укреплению дружественных взаимоотношений между нашими народами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что впереди много совместной работы, и у сторон есть серьезный задел на 2025 год.

"Предстоит реализовать большое количество совместных проектов, которые, уверен, принесут ощутимую пользу как гражданам, так и бизнесу наших стран. В январе следующего года исполняется 20 лет одному из основополагающих межгосударственных документов – Договору о казахско-российской государственной границе. В 2025 году нас также ждут большие юбилеи – 80-летие Великой Победы и 70-летие космодрома «Байконур». Мы договорились провести праздничные мероприятия по случаю всех этих знаковых дат. Как видите, двусторонняя повестка регулярно пополняется конкретными инициативами и новыми интересными проектами", – подчеркнул он.

В завершение своего выступления глава нашего государства выразил уверенность в том, что положительные итоги сегодняшних мероприятий позволят вывести союзнические отношения двух стран на качественно новый уровень.

Президент России выразил удовлетворение итогами своего визита.

"Мы подробно обсудили широкий спектр двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях. Обменялись мнениями по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам. В только что подписанном Совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства двух наших стран. Их реализации будут способствовать и заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества – от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции", – подчеркнул он.

По словам Владимира Путина, нынешний визит и переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества.

Напомним, что президент России прибыл с государственным визитом сегодня. В аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев. Лидеры стран провели переговоры в узком и широком составе.

Также в пресс-службе Акорды показывали церемонию встречи Путина.

Кроме того, главы государств выступили на форуме в Астане и приняли совместное заявление.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193470-putin-poblagodaril-tokaeva-za-okazannyy-priem-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie