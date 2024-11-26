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"Пройдем по всей ширине": масштабное преображение проспекта Райымбека анонсировали в Алматы

Опубликовано:

Автобус
Автобус. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе встречи с жителями Алмалинского района аким Алматы рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры и проекту BRT на проспекте Райымбека, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"В следующем году мы планируем полностью преобразовать проспект Райымбека. В рамках строительства BRT, помимо выделенной полосы для общественного транспорта, будет благоустроена вся улица. То есть мы пойдем по всей ширине - от фасада до фасада. Да, будут определенные неудобства для водителей в период ремонта, но работы будут организованы поквартально с минимальными перекрытиями", - подчеркнул аким Алматы Ерболат Досаев.

Аким мегаполиса отметил, что благодаря "работающей" выделенной полосе и длинномерным автобусам повысится связанность восточной и западной частей города.

Отмечается, что проектом предусмотрены организация выделенных полос с минимальным количеством прерываний, новых остановочных комплексов, а также комплексное благоустройство вдоль проспекта.

Остановки планируется оборудовать на платформах и расположить ближе к перекресткам. При этом основное количество полос для движения автотранспорта сохранится.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что в Алматы появится новая линия BRT, которая пройдет по проспекту Райымбека. Позже сообщалось, что проект планируется реализовать в два этапа:

  • первый - в текущем году с обустройством выделенных полос на центральном участке пр. Райымбека от ул. Ахрименко до ул. Пушкина. Строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2024 года;
  • второй этап охватит западную часть - от ул. Ахрименко до рынка "Барлық" - с реализацией в 2025-2026 годах. Также в этот период запланирована пробивка пр. Райымбека от ул. Пушкина до ТПУ "Восточный".

В августе 2023 года отмечалось, что в 2025-2026 годах количество транспортных коридоров БРТ увеличится до 10 и будет запущена первая линия ЛРТ протяженностью 26 км.

По информации акимата, она пройдет с западной стороны до центра города. Станции "Алматы-1" и "Алматы-2" соединит наземное метро.

В январе текущего года президенту Токаеву рассказали о создании новых линий BRT, LRT и метро в Алматы.

Также летом Ерболат Досаев сообщал, когда планируется запустить первый этап строительства первого участка БРТ.

О том, как сейчас акимат Алматы развивает общественный транспорт и какие действия предпринимает в борьбе с заторами, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192402-proydem-po-vsey-shirine-akim-almaty-anonsiroval-masshtabnoe-preobrazhenie-prospekta-rayymbeka/

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