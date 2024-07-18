Строительство БРТ на Райымбека в Алматы: на каком этапе проект, рассказал Досаев

На встрече с жителями Ауэзовского района аким Алматы Ерболат Досаев ответил, когда начнется строительство первого участка БРТ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ждем экспертизу", - коротко ответил Досаев и попросил подчиненных дополнить информацию.

Как сообщил глава управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, экспертиза по БРТ получена для первого участка, длина которого составляет 1,7 км. Ведутся процедурные работы на ведение строительно-монтажных работ.

"ПСД получили. Конкурс будет объявлен на следующей неделе", - добавил глава управления.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что в в Алматы появится новая линия БРТ, которая пройдет по проспекту Райымбека.

Позже сообщалось, что проект планируется реализовать в два этапа:

первый – в текущем году с обустройством выделенных полос на центральном участке пр. Райымбека от ул. Ахрименко до ул. Пушкина. Строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2024 года;

второй этап охватит западную часть – от ул. Ахрименко до рынка "Барлық" - с реализацией в 2025-2026 годах. Также в этот период запланирована пробивка пр. Райымбека от ул. Пушкина до ТПУ "Восточный".

В августе 2023 года отмечалось, что в 2025-2026 годах количество транспортных коридоров БРТ увеличится до 10 и будет запущена первая линия ЛРТ протяженностью 26 км. По информации акимата, она пройдет с западной стороны до центра города. Станции "Алматы-1" и "Алматы-2" соединит наземное метро.

В январе текущего года президенту Токаеву рассказали о создании новых линий BRT, LRT и метро в Алматы.