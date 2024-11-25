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Новые станции метро, ЛРТ и BRT: как в Алматы планируют бороться с пробками

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Пробки в Алматы
Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заторы остаются одной из главных проблем Алматы. Увеличение числа автомобилей и высокая загруженность улиц заставляют алматинцев тратить часы на дорогу, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители мегаполиса ежедневно сталкиваются с длительными задержками на пути на работу и обратно, что поднимает вопрос о необходимости эффективных решений для транспорта и инфраструктуры.

Так, согласно статистике, в среднем в Алматы ежедневно передвигается около 647 тысяч транспортных средств. При этом активность идет и со стороны иногороднего транспорта, въезжающего в город.

Еще в прошлом году аким Алматы Ерболат Досаев признавался, что ему предлагали закрыть въезд в город, несмотря на то, что в город приезжает около полумиллиона человек на работу.

Тем не менее, проблема с заторами становится все более актуальной - местные жители отмечают, что пробки в последнее время не зависят ни от направления движения, ни от времени или сезона. Более того, выпадение осадков в холодное время года усугубляет ситуацию - например, дождь в сентябре вызвал 11-балльные автомобильные заторы в Алматы.

Досаев отмечал - такая ситуация присуща разным городам, которые до сих пор также не решили проблему с пробками.

"У нас несколько путей - нам нужен устойчивый скелет или каркас города, по которому можно будет развиваться. Город вырос в два раза, население выросло в два раза, а инфраструктура осталась прежней. Мы сейчас разрабатываем мастер-план по формированию транспортного каркаса, в котором мы учитываем все современные тенденции", - сообщал тогда аким.

Мы решили узнать, как сейчас акимат развивает общественный транспорт и какие действия предпринимает в борьбе с заторами, и направили официальный запрос в управление городской мобильности города. В ведомстве рассказали, как планируют разгрузить дороги мегаполиса.

Дороги и пересадочные узлы

Как сообщили в УГМ, для обеспечения комфортного передвижения на общественном транспорте жителей Алматы и области до 2030 года планируют ввести в эксплуатацию три транспортно-пересадочных узла - "Батыс", "Северный" и "Восточные ворота". Они будут оснащены перехватывающими парковками и подвозящими маршрутами.

Платная трасса в Казахстане (БАКАД)
Трасса. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, чтобы разгрузить улицы, планируется построить четыре магистральных улицы; а чтобы вывести транзитный грузовой транспорт за пределы города - пробить радиальные улицы до БАКАД, движение по которому открыли летом прошлого года.

Легкорельсовый транспорт и BRT

Также к 2027 году акимат запустит первую линию скоростного легкорельсового трамвая. Сейчас ведутся работы по разработке технико-экономического обоснования ЛРТ.

"Согласно генеральному плану развития Алматы до 2040 года, первая линия ЛРТ протяженностью 31 км в западном направлении будет проходить по улице Толе би до улицы Алтын Орда, далее по улице Алтын Орда до рынка "Барлык". В северном направлении - по улице Момышулы от Толе би до Индустриальной зоны в Алатауском районе.

В восточном направлении от Толе би по Желтоксан до Райымбека и далее по Райымбека до "Халык арена" в пределах границы города", - сообщили в управлении.

Легкорельсовый транспорт
Легкорельсовый транспорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ведомстве добавили, что первая линия ЛРТ, в основном, пройдет в местах, где раньше были трамвайные пути и будет связывать транспортные хабы на востоке и западе города, а также индустриальную зону в Алатауском районе. Однако окончательная трасса линии ЛРТ с расположением станций будет определена в процессе разработки ТЭО.

Кроме того, в следующем году при выделении средств планируется начать строительство BRT по улице Желтоксан до Райымбека и далее по Райымбека до улицы Алтын Орда до Пушкина.

Новые станции метро

Также в акимате намерены развивать подземный транспорт - так, алматинцев порадуют строительством трех станций метро в западном направлении и продолжения линии метро от станции "Жибек Жолы" до аэропорта.

Сейчас идет строительство третьего пускового комплекса, который будет проходить от станции "Бауыржан Момышулы" до станции "Калкаман". Ожидается, что работы завершатся в декабре 2026 года. К слову, станция "Калкаман" расположится вдоль проспекта Абая с северной стороны, западнее улицы Ашимова.

Пассажиры в метро
Пассажиры в метро. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Помимо того, завершается разработка ПСД на строительство линии метро от станции "Калкаман" до рынка "Барлык" - в этом году документация должна пройти госэкпертизу. Только после этого будут известны детали строительства - протяженность линии, количество станций, трассировка и, главное, сроки.

"В настоящее время объявлен конкурс на разработку технико-экономического обоснования линии метро в восточном направлении от станции метро "Жибек Жолы" до международного аэропорта города Алматы", - добавили в УГМ.

Напомним, ранее сообщалось, где будут располагаться новые станции метро. Также руководитель УГМ Сагындык Телибаев рассказывал, что в этом году планируется приступить к строительству первого участка БРТ по проспекту Райымбека и продолжению БРТ по Желтоксан от Тимирязева до Райымбека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190686-novye-stancii-metro-lrt-i-brt-kak-v-almaty-planiruyut-borotsya-s-probkami/

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