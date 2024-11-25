Сотни офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане

915 офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в 2025 году в Казахстане. Служить им предстоит 24 месяца, то есть 2 года, передает NUR.KZ.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте эталонного контрольного банка НПА РК в электронном виде. Документ вступает в силу 30 ноября 2024 года.

Согласно постановлению, в Вооруженные силы планируется призвать 700 человек, в Пограничную службу КНБ - 80 человек, в Национальную гвардию МВД - 131 человека и в МЧС - 4 человека. Всего в следующем году призовут 915 офицеров запаса.

Напомним, ранее в Сети появились видео, как в городах Казахстана на улице "хватают парней". Авторы утверждают, что так выглядит "охота за призывниками". Ситуацию прокомментировали в Минобороны, сообщив, что в случае несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку.

Напомним, осенний призыв начался в сентябре в Казахстане, он продлится до конца декабря текущего года. В ходе осенней призывной кампании ряды казахстанской армии пополнят свыше 20 тыс. новобранцев. В Минобороны напомнили, что на срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва.

Добавим, в начале ноября на заседании мажилиса был одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди норм законопроекта - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам. Другая же поправка предусматривает ограничение количества отсрочек от армии по причине повторного обучения в вузах.

Отметим, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

В Министерстве обороны Казахстана в ответ напомнили, что в соответствии с законодательством страны предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства, заявили в ведомстве, пояснив утверждение тем, что отмена срочной службы повлечет подрыв безопасности всего государства.