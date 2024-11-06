Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

SMS от номера 1414: в Казахстане будут по-новому призывать в армию

Опубликовано:

Военные в форме стоят на плаце
Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 6 ноября, на заседании мажилиса одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди его норм - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса, сегодня, 6 ноября, мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания, инициированный депутатами парламента.

Закон направлен на создание целостной системы военно-патриотического воспитания граждан и вовлечение в эту работу всех государственных органов, организаций и общественных объединений для проведения согласованной работы в данной сфере.

Кроме того, сообщается, что законопроектом закреплен электронный способ оповещения граждан для призыва на воинскую службу.

Таким образом, Минобороны сможет направлять с этой целью SMS-уведомления через веб-портал "электронного правительства" – службу 1414 и личный кабинет пользователя.

Напомним, ранее мы писали, что Минобороны Казахстана наделили новыми функциями, связанными со срочной службой, государственными секретами, образовательными льготами и безопасностью. Новые изменения и дополнения касательно функций министерства обороны Казахстана вступили в силу в конце сентября.

Отметим, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

В Министерстве обороны Казахстана в ответ напомнили, что в соответствии с законодательством страны предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства, заявили в ведомстве, пояснив утверждение тем, что отмена срочной службы повлечет подрыв безопасности всего государства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184045-sms-ot-nomera-1414-v-kazahstane-budut-po-novomu-prizyvat-v-armiyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie