SMS от номера 1414: в Казахстане будут по-новому призывать в армию

Сегодня, 6 ноября, на заседании мажилиса одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди его норм - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса, сегодня, 6 ноября, мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания, инициированный депутатами парламента.

Закон направлен на создание целостной системы военно-патриотического воспитания граждан и вовлечение в эту работу всех государственных органов, организаций и общественных объединений для проведения согласованной работы в данной сфере.

Кроме того, сообщается, что законопроектом закреплен электронный способ оповещения граждан для призыва на воинскую службу.

Таким образом, Минобороны сможет направлять с этой целью SMS-уведомления через веб-портал "электронного правительства" – службу 1414 и личный кабинет пользователя.

Напомним, ранее мы писали, что Минобороны Казахстана наделили новыми функциями, связанными со срочной службой, государственными секретами, образовательными льготами и безопасностью. Новые изменения и дополнения касательно функций министерства обороны Казахстана вступили в силу в конце сентября.

Отметим, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

В Министерстве обороны Казахстана в ответ напомнили, что в соответствии с законодательством страны предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства, заявили в ведомстве, пояснив утверждение тем, что отмена срочной службы повлечет подрыв безопасности всего государства.