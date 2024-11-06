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"Вечных студентов" планируют призывать на службу в армию Казахстана

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Военные в форме стоят на плаце
Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня на заседании мажилиса был одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Одной из предложенных норм стало ограничение числа отсрочек от армии, передает сайт телеканала КТК.

Напомним, что закон направлен на создание целостной системы военно-патриотического воспитания граждан и вовлечение в эту работу всех государственных органов, организаций и общественных объединений для проведения согласованной работы в данной сфере.

Мы писали, что среди норм законопроекта - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам. Другая же поправка предусматривает ограничение количества отсрочек от армии по причине повторного обучения в вузах.

"В обществе много вопросов вызывает призыв граждан на срочную воинскую службу. Депутатами предложены поправки в части создания справедливой системы отсрочек и освобождений. Так, внесена поправка, предусматривающая отсрочку от прохождения срочной воинской службы только один раз для одного уровня образования", - говорит депутат Юлия Кучинская.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы писали, что Минобороны Казахстана наделили новыми функциями, связанными со срочной службой, государственными секретами, образовательными льготами и безопасностью. Новые изменения и дополнения касательно функций министерства обороны Казахстана вступили в силу в конце сентября.

Отметим, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

В Министерстве обороны Казахстана в ответ напомнили, что в соответствии с законодательством страны предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства, заявили в ведомстве, пояснив утверждение тем, что отмена срочной службы повлечет подрыв безопасности всего государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184102-vechnyh-studentov-planiruyut-prizyvat-na-sluzhbu-v-armii-kazahstana/

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