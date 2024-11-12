Видео с "охотой на призывников" в Казахстане прокомментировали в Минобороны

В Сети появились видео, как в городах Казахстана на улице "хватают парней". Авторы утверждают, что так выглядит "охота за призывниками". Ситуацию прокомментировали в Минобороны, передает NUR.KZ.

Видео появились в Telegram-канале ZTB | QAZAQSTAN. В первой публикации по теме авторы пишут, что 10 ноября очевидец из Астаны стал свидетелем того, как полицейские и сотрудники военкоматов в гражданской одежде насильно забирали молодых парней прямо с ТРЦ. Дело даже дошло до потасовки.

"5-7 человек с планшетами в руках подходили к парням, которые работают в ТРЦ или пришли туда по делам. Они представлялись сотрудниками органов и просили продиктовать свои данные. После этого они грубо и насильно грузили парней в машину, чтобы забрать их в военкомат", - сообщается в публикации.

Сегодня, 12 ноября, в канале появилась новая публикация по теме. Авторы пишут, что читатели канала стали отправлять им видео с "охотой на призывников" из других городов Казахстана.

На видео запечатлен случай, где мужчина пытается схватить парня в людном месте - на остановке общественного транспорта. Парень вырывается и убегает, мужчина гонится за ним. Когда и в каком городе это произошло, не уточняется.

Корреспондент NUR.KZ обратился за официальным комментарием в Министерство обороны.

"В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления.

Одновременно учет граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания", - сообщили в Минобороны.

В соответствии с действующим законодательством, при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел.

"При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку", - подчеркивается в сообщении.

Призывная комиссия определяет статус доставленного лица. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии – направляет для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва.

"Напомним, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

На основании этого, убедительно просим граждан соблюдать требования действующего законодательства и воздерживаться от распространения недостоверной информации", - сообщает Минобороны.

Напомним, осенний призыв начался в сентябре в Казахстане, он продлится до конца декабря текущего года. В ходе осенней призывной кампании ряды казахстанской армии пополнят свыше 20 тыс. новобранцев. В Минобороны напомнили, что на срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва.

Добавим, в начале ноября на заседании мажилиса был одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди норм законопроекта - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам. Другая же поправка предусматривает ограничение количества отсрочек от армии по причине повторного обучения в вузах.

Отметим, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

В Министерстве обороны Казахстана в ответ напомнили, что в соответствии с законодательством страны предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства, заявили в ведомстве, пояснив утверждение тем, что отмена срочной службы повлечет подрыв безопасности всего государства.