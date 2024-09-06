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Осенний призыв стартовал в Казахстане

Опубликовано:

Солдаты
Солдаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Осенний призыв начался в сентябре в Казахстане, он продлится до конца декабря текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В ходе осенней призывной кампании ряды казахстанской армии пополнят свыше 20 тыс. новобранцев, отметили в ведомстве.

Будут укомплектованы подразделения Вооруженных сил (9 933 новобранца), Национальной гвардии (6 822), Пограничной службы КНБ (3 200), МЧС (317) и Службы государственной охраны (290).

В Минобороны напомнили, что на срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва.

"В текущем году законодательно утверждены преференции для солдат. В период службы и в течение двух месяцев после увольнения из армии на них распространяется действие кредитных каникул. На сегодняшний день отсрочка платежей представлена свыше 6 тыс. военнослужащих на сумму 1 млрд 828 млн тенге. При этом установление наличия либо отсутствия кредита, предоставления отсрочки платежа по нему осуществляется путем взаимодействия информационных систем Министерства обороны, кредитных бюро и кредиторов в порядке, определенном Агентством по регулированию и развитию финансового рынка". - сообщили в ведомстве.

Помимо этого гражданам, выслужившим установленный срок, предоставляются образовательные льготы с приоритетным правом получения места в студенческом общежитии.

По данным Минобороны, на сегодняшний день на бесплатной основе в вузы зачислено более 1,5 тыс. отслуживших в армии казахстанцев, на платной основе - более 700 человек. Свыше 400 военнослужащих, уволенных в запас весной текущего года, поступили на воинскую службу по контракту.

Также в ведомстве напомнили, что Вооруженные силы организуют обучение военнослужащих смежным рабочим специальностям с выдачей свидетельств государственного образца.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в настоящее время освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане, признанные негодными по состоянию здоровья.

Предусмотрен перечень заболеваний, согласно которым гражданин может быть признан негодным для служения в армии. По результатам медицинского освидетельствования, врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по следующим критериям:

  • "А" - годен к воинской службе;
  • "Б" - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
  • "В" - нуждается в обследовании (лечении) с последующим медицинским освидетельствованием;
  • "Г" - временно не годен к воинской службе;
  • "Д" - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
  • "Е" - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
  • не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;
  • лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;
  • прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;
  • проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;
  • имеющие ученую степень;
  • священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях.

Отсрочка от призыва на воинскую службу

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению районной (города областного значения) призывной комиссии.

Отсрочка предоставляется по следующим основаниям:Как уже было упомянуто выше, отсрочка - это временный перенос срока призыва на воинскую службу по определенным обстоятельствам.

Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

  • по семейным;
  • для продолжения образования;
  • по состоянию здоровья;
  • по другим причинам.

Отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется:

  • гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи.

Отсрочка от призыва в армию в случае продолжения образования предоставляется:

  • гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования на период обучения;
  • гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одного организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении;
  • гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158203-osenniy-prizyv-startoval-v-kazahstane/

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