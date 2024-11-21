Оказавшуюся в неловкой ситуации актюбинку выручил незнакомый парень

Жительница Актобе по имени Анастасия рассказала о случае проявления доброты со стороны сограждан. Девушка оказалась в неловкой ситуации в автобусе, когда незнакомый парень помог ей, передает "Диапазон".

Анастасия рассказала, что ехала на автобусе № 15: доехав до своей остановки, она попыталась оплатить проезд.

"При выходе не получалось отсканировать QR-код. Телефон написал: "Нет интернета". Настала моя очередь выходить, а я все стояла и пыталась отплатить проезд. Телефон завис и упорно отказывался заходить в приложение.

Водитель уже закрыл дверь и собрался трогаться. Я попросила пока не ехать, так как все еще смотрела на экран, где, как назло, все еще крутилась загрузка", - рассказала девушка.

Наличных денег у актюбинки с собой не было.

"Я уже начала паниковать, осознавая, что задерживаю всех, кто ехал со мной в автобусе, как вдруг какой-то парень, стоявший за мной, протянул водителю монеты, оплатив мой проезд.

Я хотела записать его номер, чтобы потом отправить ему деньги, но он только махнул рукой и сказал: "Не надо ничего". Я лишь успела крикнуть ему: "Большое спасибо", и выскочить из уже трогавшегося автобуса.

Еще раз хочу поблагодарить его за то, что пришел на помощь в такой момент. Мир не без добрых людей, еще раз убедилась", - отметила Анастасия.

Ранее стала известна история о том, как женщина заступилась за парня при ограблении в Астане. Она оперативно вызвала полицию - и благодаря ей подозреваемого быстро задержали.

А два года назад алматинский таксист помог стражам порядка вычислить одного из мародеров с оружием. Как выяснили в полиции, задержанный гражданин был активным участником беспорядков и других противоправных действий на территории Алматы.