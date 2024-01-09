Учитель из Павлодара стал звездой TikTok (видео)

Учитель начальных классов из Павлодара Игорь Гноевой стал звездой TikTok. Его ролики набирают по 5 млн просмотров. А недавно он победил в республиканском конкурсе среди педагогов на лучшее видео, передает Первый канал Евразия".

Учитель начальных классов СОШ №40 Павлодара Игорь Гноевой незаметно для себя стал самым популярным молодым учителем Казахстана. Его последний ролик-загадка набрал в соцсетях более 5,5 млн просмотров.

Видео молодого педагога стало лучшим в конкурсе Министерства просвещения. По хэштегу "учителя Казахстана" выбирали лучшие работы с 1 ноября по 17 декабря. Но для Игоря Андреевича важнее, что его контент по достоинству оценили коллеги-педагоги.

"На пятом-шестом году работы я до конца понял, что такое детская психология. Я понял, как она работает. Именно сейчас, спустя столько лет, я действительно, если сказать по-молодежному, кайфую от того, что я делаю, и мне это нравится", - рассказал учитель начальных классов Игорь Гноевой.

Несмотря на всю строгость и традиционность системы образования, коллеги поддерживают дело молодого учителя.

"В нашем обществе не очень хорошо относятся к мужчинам-учителям. Игорь Андреевич своими видео разрушает этот шаблонный стереотип, поэтому мы его поддерживаем. Я сам часто просматриваю его ролики, пишу комментарии, хвалю", - поделился директор СОШ №40 Павлодара Кожакельды Мауленкулов.

Дети тоже снимаются в роликах - родители дали согласие. Хотя малыши даже не представляют, какой же у них знаменитый классный руководитель.

"Нет, я никогда не смотрел. Мне мама не разрешает скачивать. У него было 5 млн просмотров на видео и он выиграл iPhone", - рассказал ученик второго класса.

Среди подписчиков Игоря Андреевича много учителей. Они просят коллегу делится опытом, поэтому он часто снимает контент о профессии: лайфхаки, советы родителям и педагогам.

Игорь и сам не до конца осознает, что ломает стандарты, и делает профессию учителя снова популярной и уважаемой.

"Наверное, современный учитель сильнее понимает ребенка. В нем нет сильной строгости. Мы можем тоже побыть детьми, мы можем пошутить с детьми. Мы можем посидеть и поговорить с ними, где-то пойти на уступки. Дети это видят, дети это чувствуют", - поделился своим опытом Игорь Гноевой.

Учитель - одна из самых востребованных профессий в Казахстане. Ранее сообщалось, зарплату какого размера им предлагают работодатели. В стране заработная плата учителей ежегодно повышается на 25%, однако еще не все педагоги получают достойные оклады.

Осенью 2023 года стало известно, как учитель может получить вознаграждение до 3,45 млн тенге. Педагоги могут рассчитывать на надбавку за новую квалификацию. Существуют и различные единовременные вознаграждения. Например, за подготовку победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам.