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Движение некоторых маршрутов временно остановили в Астане

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Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pixabay.com

В связи с ухудшением погодных условий, в Астане временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 315, 316, 327. Остальные маршруты на линии, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте City Transportation Systems, по состоянию на 21 ноября временно приостановлены три пригородных маршрута.

А именно, из-за ухудшения погодных условий приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 315, 316, 327.

Остальные пригородные маршруты на линии, отмечается в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения 14 автобусных маршрутов. Как теперь движутся маршруты № 2, 7, 13, 53, 64, 26, 36, 50, 46, 54, 501, 503, 505, 12, читайте здесь.

Добавим, с октября в Астане начали курсировать новые экспресс-маршруты №501 и №502, которые направлены на сокращение времени в пути. Маршрут № 501 едет от улицы 150-летия Абая до международного аэропорта. Маршрут № 502 курсирует от железнодорожного вокзала до ЖК "Бағыстан".

Также в CTS сообщали, что с 26 октября общественный транспорт Астаны пополнился еще тремя новыми экспресс-маршрутами - №503, 504 и 505.

503 маршрут соединяет конечные пункты "Астанаинерт" и железнодорожный вокзал "Нурлы жол". Экспресс-маршрут № 504 соединяет улицу И. Жансугурова и ЖК "Жагалау". Еще один экспресс-маршрут, №505, связывает мечеть Ырыскелды Кажы и ЖК "Отау".

До этого в CTS подняли вопрос об отмене ночных автобусов в столице Казахстана. Тогда в ТОО решили запустить опрос о необходимости запуска ночных маршрутов в 2025 году. В опросе пассажирам предстояло ответить на три вопроса: пользовались ли они ночными автобусами, стоит ли запускать такие автобусы в следующем году, а также можно было внести свои предложения.

Также мы писали, что с 28 сентября в Астане изменилась схема движения автобуса № 81. Теперь маршрут в обоих направлениях будет курсировать по улице Карасай батыра.

А в августе текущего года Астане запустили новый автобус № 62. Он связывает микрорайоны

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190824-dvizhenie-nekotoryh-marshrutov-vremenno-ostanovili-v-astane/

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