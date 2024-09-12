В Астане задумались об отмене ночных автобусов: горожанам предложили пройти опрос

В Астане могут отменить движение автобусов в ночное время, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "CTS". Перевозчик считает, что эти маршруты целесообразнее перевести на работу днем.

ТОО "City Transportation Systems" на своей странице в Instagram объявило о скором прекращении движения ночных автобусов в Астане.

"В связи с увеличением пассажиропотока с началом учебного года, а также с учетом того, что использование ночных автобусов на обычных городских маршрутах будет более целесообразным, планируется приостановить движение ночных маршрутов в ночь с субботы, 14 сентября, на воскресенье, 15 сентября", - сообщили в ТОО.

По данным CTS, с момента запуска ночные маршруты перевезли 21 116 пассажиров. За этот же период один городской маршрут в среднем перевез около 500 тыс. пассажиров, что намного больше, чем ночные маршруты.

В ТОО решили запустить опрос о необходимости запуска ночных маршрутов в 2025 году, пройти его можно по данной ссылке. В опросе пассажирам предстоит ответить на три вопроса: пользовались ли они ночными автобусами, стоит ли запускать такие автобусы в следующем году, а также можно предложить что-то от себя.

О том, что ТОО запустит несколько ночных автобусов, стало известно в начале лета текущего года.

"С началом летнего периода, чтобы сделать город еще более удобным и доступным, планируется запуск ночных маршрутов № 201, 202, 203. Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 до 06:00. Маршруты охватят основные транспортные хабы и соединят ключевые районы города. Более подробно о схемах маршрутов и расписании расскажем ближе к запуску", - говорили в компании.

Напомним, в 2024 году ночные автобусы запустили в ночь с 8 на 9 июня. На линию вышли автобусные маршруты №201, №202 и №203.

Позже стало известно, что маршрут автобуса №201 был продлен до аэропорта.