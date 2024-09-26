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Схема движения одного из автобусов изменится в Астане

Опубликовано:

Автобус салоны
Автобус. Иллюстративное фото: pixabay.com

Схема движения маршрута одного из городских автобусов в Астане поменяется с конца текущей недели, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию City Transportation Systems.

С 28 сентября меняется схема движения автобуса №81. Теперь маршрут в обоих направлениях будет курсировать по улице Карасай батыра, сообщается в Instagram-профиле CTS.

В направлении рынка "Орда" автобус с улицы К. Байсеитовой поворачивает на улицы Карталы, Карасай, без курсирования по улице Конституции.

Со схемой движения можно ознакомиться ниже.

В августе в Астане запустили новый автобус № 62. Он связывает микрорайоны Үркер и Отау, охватив ТРЦ "Сарыарка", мечеть Хазрет Султан, детскую городскую больницу №2.

Ранее в столице временно изменили схему движения ряда маршрутов из-за ремонтных работ.

Кроме того, недавно в Астане задумались о полной отмене ночных автобусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166562-shema-dvizheniya-odnogo-iz-avtobusov-izmenitsya-v-astane/

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