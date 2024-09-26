Схема движения одного из автобусов изменится в Астане
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Схема движения маршрута одного из городских автобусов в Астане поменяется с конца текущей недели, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию City Transportation Systems.
С 28 сентября меняется схема движения автобуса №81. Теперь маршрут в обоих направлениях будет курсировать по улице Карасай батыра, сообщается в Instagram-профиле CTS.
В направлении рынка "Орда" автобус с улицы К. Байсеитовой поворачивает на улицы Карталы, Карасай, без курсирования по улице Конституции.
Со схемой движения можно ознакомиться ниже.
В августе в Астане запустили новый автобус № 62. Он связывает микрорайоны Үркер и Отау, охватив ТРЦ "Сарыарка", мечеть Хазрет Султан, детскую городскую больницу №2.
Ранее в столице временно изменили схему движения ряда маршрутов из-за ремонтных работ.
Кроме того, недавно в Астане задумались о полной отмене ночных автобусов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166562-shema-dvizheniya-odnogo-iz-avtobusov-izmenitsya-v-astane/
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