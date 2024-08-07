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Свяжет микрорайоны: еще один новый автобусный маршрут запустят в Астане

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Автобус в Астане
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

В Астане запускают новый автобусный маршрут, который получил №62, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании CTS. В компании рассказали, по каким улицам будет курсировать маршрут.

По информации ТОО, в ближайшие дни в столице запустят маршрут № 62. Он свяжет микрорайоны Үркер и Отау.

Сообщается, что маршрут охватит ТРЦ "Сарыарка", мечеть Хазрет Султан, детскую городскую больницу №2.

"Для обслуживания маршрута выделено 15 автобусов, интервал движения составит 11-20 минут. Дату запуска и схему движения маршрута сообщим дополнительно.

Это восьмой по счету новый маршрут запущенный в этом году. До этого на линию выехали маршруты №42, №55, №58, №63, №201, №202, №203", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что 20 июля на линию вышел новый маршрут № 63. Он будет курсировать сообщением "Железнодорожный вокзал" – Жагалау (Школа Binom им. А. Бокейхана) и охватит агротехнический и медицинский университеты, ТРЦ "Сарыарка", "Keruencity", район рынка "Астаналық", ТЦ "Тұлпар", ТД "Шапағат", "Асем" и "Сарыарка".

В конце июня в Астане был запущен автобусный маршрут №58. Тогда на линию также вышли 15 новых автобусов.

Кроме того, мы писали, что в Астане сегодня перекроют проезд перед спорткомплексом "Барыс Арена", а остановочные пункты также не будут обслуживаться. Кроме того, движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыто до 15 августа. Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145673-svyazhet-mikrorayony-eshche-odin-novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-astane/

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