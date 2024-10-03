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Новые автобусные экспресс-маршруты запустят в Астане

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Автобус на дороге
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

6 октября в Астане начнут курсировать новые экспресс-маршруты, которые направлены на сокращение времени в пути, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

В Instagram-аккаунте ТОО "City Transportation Systems" сообщается, что 6 октября текущего года на улицы Астаны выедут экспресс-маршруты №501 и № 502.

"Работа экспресс-маршрутов направлена на быстрые и комфортные поездки, сокращение времени в пути и повышение качества пассажирских перевозок в столице", - сказано в сообщении.

Сообщается, что каждый экспресс-маршрут будет обслуживать 8 автобусов с интервалом движения 14-20 минут. Стоимость проезда составит 250 тенге. Кроме того, на экспресс-маршрутах действуют следующие месячные тарифы:

  • "Город+Экспресс" - 10 000 тенге;
  • "Город+Экспресс+пригород"- 13 500 тенге.

Маршрут №501 будет ездить от улицы 150-летия Абая до международного аэропорта.

Экспресс-автобус №501 в Астане
Экспресс-маршрут №501 в Астане. Схема движения: taplink.cc/cts_kz

Маршрут №502 будет курсировать от железнодорожного вокзала до ЖК "Бағыстан".

Схема движения экспресс-маршрута №502 в Астане
Экспресс-маршрут №502 в Астане. Схема движения: taplink.cc/cts_kz

Ранее в CTS подняли вопрос об отмене ночных автобусов в столице Казахстана. Тогда в ТОО решили запустить опрос о необходимости запуска ночных маршрутов в 2025 году. В опросе пассажирам предстояло ответить на три вопроса: пользовались ли они ночными автобусами, стоит ли запускать такие автобусы в следующем году, а также можно было внести свои предложения.

Также мы писали, что с 28 сентября в Астане изменилась схема движения автобуса №81. Теперь маршрут в обоих направлениях будет курсировать по улице Карасай батыра.

В августе текущего года Астане запустили новый автобус № 62. Он связывает микрорайоны Үркер и Отау, охватив ТРЦ "Сарыарка", мечеть Хазрет Султан, детскую городскую больницу №2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169160-novye-avtobusnye-ekspress-marshruty-zapustyat-v-astane/

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