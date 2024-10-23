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Еще три автобусных экспресс-маршрута запустят в Астане

Опубликовано:

Автобусы
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

Количество автобусных экспресс-маршрутов в Астане увеличат до пяти, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ТОО "City transportation systems". Курсировать по городу они начнут с 26 октября.

По данным CTS, с 26 октября общественный транспорт Астаны пополнится еще тремя новыми экспресс-маршрутами - №503, 504 и 505.

По информации компании, 503 маршрут соединит конечные пункты "Астанаинерт" и железнодорожный вокзал "Нурлы жол", а также позволит улучшить транспортное обслуживание жилого массива Агрогородок и разгрузить действующие маршруты №20 и №33.

Экспресс-маршрут № 504 соединит улицу И. Жансугурова и ЖК "Жагалау". На маршруте будут ездить 8 автобусов.

Еще один экспресс-маршрут, №505, свяжет мечеть Ырыскелды Кажы и ЖК "Отау". Маршрут обеспечит транспортное обслуживание улицы Е.Серкебаева и разгрузит маршруты №5, 8, 9 и 13.

Напомним, новые экспресс-маршруты стали курсировать по Астане с 6 октября текущего года.

"Работа экспресс-маршрутов направлена на быстрые и комфортные поездки, сокращение времени в пути и повышение качества пассажирских перевозок в столице", - рассказали тогда в CTS.

Также мы писали, что жители Астаны смогут начать покупку месячных проездных билетов для экспресс-маршрутов с 16 октября, а действовать они будут с 1 ноября.

В ТОО уточнили, что на экспресс-маршрутах будут действовать следующие месячные тарифы:

  • "Город+Экспресс" - 10 000 тенге;
  • "Город+Экспресс+пригород" - 13 500 тенге.

До этого в CTS подняли вопрос об отмене ночных автобусов в столице Казахстана. Тогда в ТОО решили запустить опрос о необходимости запуска ночных маршрутов в 2025 году. В опросе пассажирам предстояло ответить на три вопроса: пользовались ли они ночными автобусами, стоит ли запускать такие автобусы в следующем году, а также можно было внести свои предложения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177924-eshche-tri-avtobusnyh-ekspress-marshruta-zapustyat-v-astane/

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