В Астане временно меняются схемы движения автобусных маршрутов

В Астане продолжаются ремонтные работы. До их завершения временно изменены схемы движения 14 автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Информация о временном изменении схем движения столичных автобусных маршрутов № 2, 7, 13, 53, 64, 26, 36, 50, 46, 54, 501, 503, 505, 12 появилась в Facebook-аккаунте АО "City Transportation Systems".

Сообщается, что движение изменено на время проведения ремонтных работ. Ведомство просит астанчан заранее планировать маршрут.

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Временные изменения автобусных маршрутов. Фото: CTS

Напомним, ранее сообщалось, что на столичные маршруты №11 и №26 добавлено по 2 автобуса, что, как ожидается, сократит время ожидания пассажирами автобуса.

Кроме того, с октября в Астане начали курсировать новые экспресс-маршруты №501 и №502, которые направлены на сокращение времени в пути. Маршрут № 501 едет от улицы 150-летия Абая до международного аэропорта. Маршрут № 502 курсирует от железнодорожного вокзала до ЖК "Бағыстан".

Также в CTS сообщали, что с 26 октября общественный транспорт Астаны пополнился еще тремя новыми экспресс-маршрутами - №503, 504 и 505.

503 маршрут соединяет конечные пункты "Астанаинерт" и железнодорожный вокзал "Нурлы жол". Экспресс-маршрут № 504 соединяет улицу И. Жансугурова и ЖК "Жагалау". Еще один экспресс-маршрут, №505, связывает мечеть Ырыскелды Кажы и ЖК "Отау".

До этого в CTS подняли вопрос об отмене ночных автобусов в столице Казахстана. Тогда в ТОО решили запустить опрос о необходимости запуска ночных маршрутов в 2025 году. В опросе пассажирам предстояло ответить на три вопроса: пользовались ли они ночными автобусами, стоит ли запускать такие автобусы в следующем году, а также можно было внести свои предложения.

Также мы писали, что с 28 сентября в Астане изменилась схема движения автобуса № 81. Теперь маршрут в обоих направлениях будет курсировать по улице Карасай батыра.

А в августе текущего года Астане запустили новый автобус № 62. Он связывает микрорайоны Үркер и Отау, охватив ТРЦ "Сарыарка", мечеть "Хазрет Султан", детскую городскую больницу №2.