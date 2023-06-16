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Открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (фото)

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Большая Алматинская кольцевая автодорога
БАКАД. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Большую Алматинскую кольцевую автодорогу открыли в Алматинской области. В официальной церемонии приняли участие акимы Алматы и региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальное открытие БАКАД, которую начали строить еще в 2018 году, посетили аким Алматы Ерболат Досаев и глава Алматинской области Марат Султангазиев.

Протяженность дороги составляет 66 километров, она разделена на три полосы с каждой стороны, ограничение скорости – 120 км/ч. На автодороге запланировано безостановочное движение с системой динамического взвешивания, а также 24 арки контроля с камерами видеонаблюдения.

Карта Большой Алматинской кольцевой автодороги
Карта БАКАД. Фото: eabr.org

Финансирование производилось частными инвесторами. Во время презентации БАКАД было отмечено, что это – первый большой ГЧП-проект (государственно-частное партнерство) не только Казахстана, но и Центральной Азии.

Также сообщалось, что строительный консорциум выполнил работы намного раньше, чем планировалось. Так, на пиковый период приходилось более 3000 рабочих мест. Использовалось более 600 единиц техники.

На презентации выступил министр национальной экономики Алибек Куантыров, который сообщил, что проект вызвал большой интерес международных инвесторов. По словам министра, он был реализован за 3 года, с опережением срока на год.

Вид на БАКАД с воздуха
БАКАД. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, в церемонии открытия приняли участие акимы Алматы и Алматинской области.

"БАКАД отвлечет значительную часть транзитного трафика с улиц Алматы, улучшив транспортную развязку, увеличив скорость перевозки грузов и расширив пропускную способность дорожной сети. БАКАД также уменьшит заторы на дорогах в городе, снизит загрязнение воздуха и, таким образом, сделает окружающую среду более чистой и здоровой для наших граждан. 

Он также будет способствовать экономическому росту за счет расширения региональной и международной торговли, поскольку проект является частью трансконтинентальной магистрали "Западная Европа – Западный Китай", – заявил аким Алматы Ерболат Досаев.

Он подчеркнул, что Алматы, как крупнейшему городу страны, была нужна именно такая дорога.

Вид на БАКАД с воздуха
БАКАД. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

При этом аким Алматинской области Марат Султангазиев поздравил всех с запуском БАКАД, отметив, что открытие дороги окажет положительное влияние на развитие региона в целом и будет способствовать улучшению инвестиционного климата.

После выступления официальных лиц состоялся запуск БАКАД – по абсолютно новой дороге был запущен караван грузовиков и автобусов с флагами Казахстана.

Грузовики с флагами Казахстана еду по БАКАД
Грузовики на БАКАД. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, строительство БАКАД началось еще в 2018 году, стоимость проекта тогда составляла 180 млрд тенге.

В 2019 году сообщалось, что дорогу откроют к 2021 году. Позже сроки перенесли. В мае этого года сообщили, что БАКАД откроют ориентировочно 15 июня.

Также были озвучены предварительные цены за проезд по БАКАД. Так, проехать по автодороге можно будет как по предоплате, так и по постоплате, которая доступна в течение семи дней после проезда. При превышении этого срока водителю могут грозить меры административного воздействия.

Ранее мы рассказывали, что большая часть дороги, а именно 57 километров из общих 66, будет шестиполосной. Остальные 9 километров, от трассы "Алматы — Ташкент" до Верхней каскеленской и от Кульджинки до Талгарского тракта, – четырехполосными.

Вид на БАКАД с воздуха
БАКАД. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

БАКАД
БАКАД. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Знак на Большой Алматинской кольцевой автодороге
БАКАД. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Регулировщик на БАКАД
БАКАД. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Авто едет по БАКАД
БАКАД. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024919-bakad-otkryli-v-almatinskoy-oblasti/

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