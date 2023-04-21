"Предлагали закрыть город": Досаев высказался о возможности запрета въезда в Алматы из области

Затор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной ІI сессии маслихата города VIII созыва рассказал, что ему "предлагали закрыть въезд в город из области", передает корреспондент NUR.KZ.

Говоря об экологической ситуации в мегаполисе, аким отметил, что качество воздуха является краеугольной проблемой. Одним из источников загрязнения атмосферы Досаев назвал транспорт.

"До 30 процентов – 25-30 процентов – это вопрос, связанный с общественным транспортом. Иногда доходит до 300 тысяч машин, въезжающих в город, почти до 80 процентов они не соответствуют никаким экологическим стандартам.

Крайний раз мы были на совещании правительства, министерство экологии и акимат Алматы - будем активно работать с депутатами по поводу возможности усиления мер для контроля за качеством ГСМ, потому что все начинается оттуда, чем заправляемся.

Вопросы, связанные с усилением мониторинга и качества проведения технического осмотра машин. Но в городе вы, наверное, видели машины, которые называют коптильни, с серией 05", –сообщил Досаев.

Также он прокомментировал вопрос возможности закрытия въезда в город.

"Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город и так далее. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире. Потому что, то, что вы видели - дневное население Алматы составляет 2,7 млн человек. Еще 500 тысяч человек, кто приезжает работать. К сожалению, неразвитость общественного транспорта, транспортная несвязанность с алматинской агломерацией не позволяют нам эффективно ограничивать въезд транспорта в город", – сообщил аким.

Он также добавил, что завершение проектов, связанных с транспортно-пересадочными узлами "север", "запад" и "восток", позволит улучшить качество работы общественного транспорта.

Напомним, ранее аким Алматы говорил о том, что проблему с пробками планируется решать с помощью искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017725-predlagali-zakryt-gorod-dosaev-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-zapreta-vezda-v-almaty-iz-oblasti/