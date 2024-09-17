11-балльные пробки образовались на дорогах в Алматы

Вечером во вторник, 17 сентября, в Алматы зафиксировали 11-балльные пробки - сегодня на южную столицу обрушилась непогода, пошел дождь, передает NUR.KZ.

По данным 2ГИС, после 18:00 в городе возникли пробки - на момент написания статьи они оцениваются в 11 баллов.

"Стоим 20 минут без движения", "Ну привет, пробки", "Водители, давайте уважать друг друга", "Куплю мопед", - высказались ситуации на дорогах автомобилисты.

Также, судя по информации на сайте, в Алматы произошел ряд ДТП - очевидцы отметили их на карте.

Также читатели пожаловались на "взлетевшие" цены на такси.

Пробки в Алматы. Скриншот: 2gis.kz

Отметим, что ранее синоптики прогнозировали, что в Алматы ожидается дождь и небольшое похолодание - ночью до 10 градусов тепла.

Помимо этого, в южной столице и в Алматинской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

Также сообщалось, что в период с 17 по 19 сентября южная половина страны будет под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, которые принесут дожди с грозами.