Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Досаев рассказал, как решается вопрос с пробками на дорогах Алматы

Опубликовано:

Машины стоят в пробке
Затор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК рассказал, как решается вопрос с пробками на дорогах города, передает корреспондент NUR.KZ.

Я не видел ни одного города, где решены были бы вопросы с пробками. У нас несколько путей - нам нужен устойчивый скелет или каркас города, по которому можно будет развиваться. Город вырос в два раза, население выросло в два раза, а инфраструктура осталась прежней.

Мы сейчас разрабатываем мастер-план по формированию транспортного каркаса, мы его покажем городу, в котором мы учитываем все современные тенденции, подходы. Решений много классных, многие пробки "расшиваются". В свое время это было неправильно запроектировано под те возможности города - сколько машин было и так далее.

Надо подходы поменять. А второй вопрос - развитие общественного транспорта, чтобы люди меньше покупали машины и знали, что автобус придет вовремя", - заявил Досаев.

Сама дорожная сеть, по его словам, требует модернизации и расширения. Он отметил, что ежедневно по Аль-Фараби проезжают 200 тысяч машин.

"Мы хотим до конца 2025 года базовые изменения сделать в транспортной инфраструктуре", - добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что заторы образовались, в том числе, на проспекте Аль-Фараби - причиной послужило ограничение проезда из-за ремонта бордюров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025943-dosaev-rasskazal-kak-reshaetsya-vopros-s-probkami-na-dorogah-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.