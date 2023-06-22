Досаев рассказал, как решается вопрос с пробками на дорогах Алматы

Затор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК рассказал, как решается вопрос с пробками на дорогах города, передает корреспондент NUR.KZ.

Я не видел ни одного города, где решены были бы вопросы с пробками. У нас несколько путей - нам нужен устойчивый скелет или каркас города, по которому можно будет развиваться. Город вырос в два раза, население выросло в два раза, а инфраструктура осталась прежней.

Мы сейчас разрабатываем мастер-план по формированию транспортного каркаса, мы его покажем городу, в котором мы учитываем все современные тенденции, подходы. Решений много классных, многие пробки "расшиваются". В свое время это было неправильно запроектировано под те возможности города - сколько машин было и так далее.

Надо подходы поменять. А второй вопрос - развитие общественного транспорта, чтобы люди меньше покупали машины и знали, что автобус придет вовремя", - заявил Досаев.

Сама дорожная сеть, по его словам, требует модернизации и расширения. Он отметил, что ежедневно по Аль-Фараби проезжают 200 тысяч машин.

"Мы хотим до конца 2025 года базовые изменения сделать в транспортной инфраструктуре", - добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что заторы образовались, в том числе, на проспекте Аль-Фараби - причиной послужило ограничение проезда из-за ремонта бордюров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025943-dosaev-rasskazal-kak-reshaetsya-vopros-s-probkami-na-dorogah-almaty/