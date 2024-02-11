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Сколько автотранспорта ежедневно курсирует по улицам Алматы, посчитали эксперты

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Пробки в Алматы
Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Статистику ежедневного движения транспортных средств в Алматы с разбивкой на автобусы, автомобили и таксистов озвучили в компании Sergek Group, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram Sergek Group, ежедневно компания обрабатывает 30 млн событий в Алматы. Причем, это не просто цифры, как заверяют в компании, а полное отражение динамики миграции в мегаполисе, что может помочь в мониторинге транспортной обстановки и разработке эффективных планов городского развития.

Так, согласно озвученной статистике, в среднем в Алматы ежедневно передвигается около 647 тысяч транспортных средств.

При этом доля таксистов - 4% от среднедневного количества транспортных средств. Это 29 тысяч машин.

"Почти 2,4 тысячи автобусов проехали общим маршрутом примерно 578 тысяч километров. Средний пробег одного автобуса в день составляет чуть более 200 км, в то время как средний пробег обычного транспортного средства - 31,5 км и выше.

Иногородний транспорт совершил среднедневной пробег в 4.8 млн км. Это указывает на активность перемещений между Алматы и пригородными населенными пунктами.

Среднедневной пробег всех транспортных средств в Алматы за 2023 год составил 20,5 млн км", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителей Алматы вновь хотят "пересадить" с личных авто на общественный транспорт, увеличив количество поездок. В акимате считают, что поездки на автобусах и метро выгоднее.

В акимате недавно также рассказали, как будет развиваться общественный транспорт мегаполиса. Здесь же озвучили основные проблемы общественного транспорта города.

Напомним, что в декабре 2023 года о нововведениях на дорогах рассказал глава управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

Подчеркивалось, что в Алматы есть три основных вопроса в сфере городского транспорта, которые требуется решить в перспективе ближайших лет: оптимизировать маршруты, создать полноценную инфраструктуру для автобусов и троллейбусов, а также обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в часы пик.

Он также отметил, что особое внимание сейчас уделяется проекту БРТ по проспекту Райымбека.

Позже аким Алматы Ерболат Досаев озвучил даты введения БРТ на проспекте Райымбека - со слов градоначальника, соответствующая линия появится в 2024 году и протянется она от улицы Ахрименко до улицы Пушкина.

Однако новость о строительстве новой линии БРТ вызвала споры среди алматинцев: многие посчитали, что из-за нее будет больше пробок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060323-skolko-avtotransporta-ezhednevno-kursiruet-po-ulitsam-almaty-poschitali-eksperty/

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