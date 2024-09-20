Граждане каких стран чаще всего переезжают в Казахстан, рассказали в Минтруда

Вице-министр труда на брифинге в СЦК рассказал, что наблюдается положительная динамика во внешней миграции - чаще всего в Казахстан переезжают граждане СНГ и Китая, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2024 году во внешней миграции наблюдается положительная динамика. Эта динамика сохраняется последние два года. С начала года в Казахстан переехали 14 тыс. человек и уехали 7 тыс. человек.

Чаще всего в Казахстан переезжают граждане из стран СНГ и Китая. Большая часть из них - с высшим образованием. Они являются техническими специалистами, педагогами, экономистами", - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Растет, по словам спикера, и внутренняя миграция в Казахстане - на 1,7 раза к прошлому году. Так, с начала года внутри страны переехали 688 тыс. человек. Большая часть - внутри области - 381 тыс. человек.

"Мегаполисы остаются центром притяжения внутренних мигрантов. Так, в Астану на постоянное жительство переехали более 64 тысяч человек, в Алматы - около 60 тысяч человек, в Шымкент - более 31 тысячи человек", - сообщил Ертаев.

Внутренняя миграция. Скрин: с презентации Министерства труда и соцзащиты

В конце прошлого года сообщалось, что в Астану каждый день приезжают по 200 тысяч человек. Такие цифры озвучил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и рассказал о "маятниковой миграции" в столицу.

При этом в конце июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В августе начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды. Но позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала, какие нормы в части миграции хотят усилить.

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