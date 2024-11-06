В Алматы, Астане и Шымкенте больше нет места для новых переезжающих, заявил депутат

На заседании мажилиса депутат Нурлан Ауесбаев выразил обеспокоенность оттоком населения практически из всех регионов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Ауесбаев обеспокоен оттоком населения практически из всех регионов Казахстана, кроме Алматинской области, Алматы, Астаны и Шымкента.

"Если за первые 2 месяца текущего года отмечался отток из 10 регионов страны, то за первые 6 месяцев, по данным Бюро нацстатистики, сократилось население 16 регионов, за исключением Алматинской области и трех городов республиканского значения.

На сегодня эти цифры растут, численность переезжающих возросла почти в 2 раза. Для каждого из нас переезд - это стресс, и когда речь идет о переезде в другой регион, для этого должны быть весомые причины. Особенно обращает на себя внимание убыль населения трех регионов страны - СКО, Абай и Жетісу. Чаще всего на это толкает безысходность, проблемы, которые не решаются десятилетиями. За последние 20 лет население СКО не увеличилось ни разу", - заявил депутат Нурлан Ауесбаев.

По его словам, в поисках лучшей жизни казахстанцы переезжают в мегаполисы, где также сталкиваются с безработицей. Депутат отмечает, что территориально Алматы, Астану и Шымкент под этот поток новых жителей можно расширять, однако, у каждого города есть своя емкость.

"По территории мы можем расширить и Алматы, и Шымкент, и Астану, но природные ресурсы не безграничны. По подсчетам ученых, демографическая емкость Шымкента не может превышать 600 тысяч человек, для Алматы - 1,2 млн, для Астаны - немного больше 1 млн", - сказал он.

Фракция ОСДП предлагает:

разработать политику стимулирования развития демографии в разрезе регионов;

определить одно главное направление промышленности, учитывая специфику каждого региона;

актуализировать концепцию государственной демографической политики Казахстана. По словам Ауесбаева, она была принята еще в 2000 году.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Астану каждый день приезжают по 200 тысяч человек. Такие цифры озвучил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и рассказал о "маятниковой миграции" в столицу.

В июне текущего года аким столицы Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

Кроме того, Дуйсенова рассказала, какие нормы в части миграции хотят усилить.

Добавим, что по состоянию на 1 октября текущего года численность населения Казахстана увеличилась до 20 223 218 человек. Городское население составляют 12 704 977 человек, сельское - 7 518 241 человек. При этом женщин в Казахстане больше - 10 342 959, а мужчин - 9 880 259.

В республике по-прежнему три города-милионника: Астана (1 502 102 человека), Алматы (2 275 541 человек) и Шымкент (1 246 661 человек).