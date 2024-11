16-летняя оперная певица из Казахстана продолжает покорять Америку (видео)

Аделина Мухаметжанова за последние три года завоевала более 10 наград на национальных конкурсах академического вокала по всей Америке, передает NUR.KZ.

Аделина Мухаметжанова продолжает завоевывать признание на музыкальной арене в США. Девушка в третий раз стала победительницей вокального конкурса академического вокала штата Миннесота, добавив еще одну награду в коллекцию достижений.

Аделина Мухаметжанова. Фото: личный архив

За последние три года она завоевала более 10 наград на национальных конкурсах по всей Америке, где оценивали исполнителей академического вокала.

Как рассказывает девушка: "В этот раз я исполняла три композиции: "Ақ Шағала" Нүргисы Тлендиева, "Mein Herr Marquis" ("Die Fledermause") Иоганна Штрауса, "I send my heart up to thee" Эми Бич.

Конечно, сложно и всегда волнительно, ведь это ответственность перед всеми: за труды моего педагога, за доверие школы, в которой я учусь и которая выдвигает меня и дает разрешение выступать от ее имени.

Уже сейчас начинаю подготовку к CS Vocal Competition - главному вокальному конкурсу страны, который пройдет в мае будущего года в городе Чикаго".