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16-летняя оперная певица из Казахстана продолжает покорять Америку (видео)

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Аделина Мухаметжанова
Аделина Мухаметжанова. Фото: личный архив

Аделина Мухаметжанова за последние три года завоевала более 10 наград на национальных конкурсах академического вокала по всей Америке, передает NUR.KZ.

Аделина Мухаметжанова продолжает завоевывать признание на музыкальной арене в США. Девушка в третий раз стала победительницей вокального конкурса академического вокала штата Миннесота, добавив еще одну награду в коллекцию достижений.

Аделина Мухаметжанова
Аделина Мухаметжанова. Фото: личный архив

За последние три года она завоевала более 10 наград на национальных конкурсах по всей Америке, где оценивали исполнителей академического вокала.

Как рассказывает девушка: "В этот раз я исполняла три композиции: "Ақ Шағала" Нүргисы Тлендиева, "Mein Herr Marquis" ("Die Fledermause") Иоганна Штрауса, "I send my heart up to thee" Эми Бич.

Конечно, сложно и всегда волнительно, ведь это ответственность перед всеми: за труды моего педагога, за доверие школы, в которой я учусь и которая выдвигает меня и дает разрешение выступать от ее имени.

Уже сейчас начинаю подготовку к CS Vocal Competition - главному вокальному конкурсу страны, который пройдет в мае будущего года в городе Чикаго".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188152-16-letnyaya-opernaya-pevica-iz-kazahstana-prodolzhaet-pokoryat-ameriku/

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