Перенесшая инсульт бабушка живет на вокзале в Костанае

Валентина. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

Пожилая женщина осталась без крыши над головой и больше месяца живет на железнодорожном вокзале в Костанае. Бабушка недавно перенесла инсульт и ей тяжело передвигаться. Ее историей поделился Первый канал "Евразия".

У Валентины четверо детей. Отношения в семье были конфликтными, поэтому пенсионерка оказалась на улице. Правда, выяснить, что именно произошло, не получилось. Родственники не идут на контакт. Помочь обездоленной женщине пытаются волонтеры.

"Она спала на лавочках на вокзале, ребята наши приехали, накормили ее, устроили ее в ночлежку. Там переночевала она и все. Там же как обычно, в 9 часов утра выпускают, и все. И она обратно пришла сюда на вокзал", - рассказала волонтер Ольга Сверетюк.

Местные жители периодически подкармливали бездомную. У женщины есть все документы. Не исключено, что из дома она ушла сама.

"Говорит, что дочь обижает, но мы не знаем, насколько это правда. Она всегда опрятная, у нее даже в пакете чистые вещи, сложенные аккуратно. И она ни разу не была замечена, что она выпивает", - добавила Ольга Сверетюк.

В областном управлении координации занятости и социальных программ заявили, что уже взялись за этот случай, а пока предложили временный вариант.

"Ее забрали в гостиницу. Аким села, в котором она прописана. В гостинице она сегодня переночует, а завтра мы ее отвезем на проживание в частный дом-интернат в село Федоровку", - сообщила заместитель руководителя ведомства Алия Мекебаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996845-perenesshaya-insult-babushka-zhivet-na-vokzale-v-kostanae/