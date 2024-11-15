"Всем нравятся яркие краски": расписавший гигантские яблоки художник рассказал о реакции алматинцев

Необычная идея объединить символы Алматы – отель "Казахстан", канатную дорогу на "Кок Тобе" и алматинский апорт – получила свое воплощение в виде огромных яблок, "выросших" в городе, передает NUR.KZ.

Красочные гигантские яблоки с изображением основных достопримечательностей Алматы уже стали визитной карточкой города, появившись на пешеходной улице Панфилова. К слову, яблоки украшали город и в прошлом году, как сообщили в акимате. В этот раз рисунки обновили в рамках проведения фестиваля Almaty Vibes в честь Дня города.

Вдохновленные уникальностью мегаполиса, художники передали через произведения атмосферу праздника, творчества и городской жизни, создавая настоящие уличные галереи, которые радуют и удивляют прохожих.

Яблоко в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Один из авторов «яблочных» изображений – художник Мухит Аканаев, чьи работы радуют окружающих не только в виде МАФов (малых архитектурных форм – прим.ред.). Произведения Мухита можно увидеть и на стенах зданий – муралы в футуристическом стиле в виде кобыза, снежного барса, девушки в саукеле с совой на головном уборе; а также стрит-арт и коммерческие проекты.

Мурал, созданный Мухитом Аканаевым. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Творческая карьера Аканаева началась задолго до работы над арт-объектами на Арбате. Он вырос в творческой семье, будучи потомком народного поэта Кадыра Мырзалиева и известной династии казахстанских художников Аканаевых, что сыграло важную роль в формировании его художественного стиля.

Мухит окончил с отличием Школу изобразительного искусства и технического дизайна имени Кастеева, что стало основой для его дальнейших успехов. Он стал лауреатом престижных премий, включая медаль Международного молодежного конкурса «Шабыт» и участником международных выставок, таких как Viennafair в Австрии.

Мухит Аканаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня художник использует свое искусство для украшения города, создавая уютные и праздничные акценты, несмотря на сжатые сроки проектов. Именно так было с украшением яблок, которые стали сюрпризом алматинцам ко Дню города – времени на раздумья было немного, а потому пришлось импровизировать, создавая изображения.

Его опыт работы с разными формами искусства помог ему в росписи городских объектов, где требуется способность быстро адаптировать свои идеи к формату уличного искусства. По словам Мухита, ему нравится рисовать на улице, а потому он с легкостью согласился на предложение оформить некоторые МАФы в виде яблок.

Яблоко в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

«Это не был «творческий проект» в высоком и духовном понимании этого слова - это был стандартный процесс, когда художник выезжает на объект и осуществляет художественную роспись по заранее утвержденным эскизам.

Трудностей тоже не было – работы проводились в один из последних теплых дней и поэтому краска довольно быстро сохла. К тому же, я и сам не мерз, что важно. Также удалось, несмотря на сжатые сроки, оптимизировать время и силы, что позволило найти максимально результативный подход», - делится Мухит Аканаев.

Мухит Аканаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Необычный «холст» его не удивил – за время своего творчества, а рисует он, по собственному признанию, буквально с рождения – художник имел удовольствие творить на всевозможных поверхностях: от зашарпанных бетонных стен до идеально выглаженной стены в торговом центре.

Один из важных аспектов росписи — это непосредственная связь с горожанами, которые, прогуливаясь по Арбату, сталкиваются с живописными образами родного города.

Мухит Аканаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Благодаря ярким краскам и декоративным элементам стрит-арта, изображение становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Аканаев подчеркивает, что для него важно, чтобы искусство было доступным и узнаваемым для каждого жителя.

Проект получил положительные отзывы от горожан: люди фотографируются рядом с яблоками, делятся снимками в социальных сетях и выражают авторам благодарность. Мухит отмечает, что публика, особенно молодёжь, отнеслась к проекту с энтузиазмом, ценя не только художественные элементы, но и знакомые образы.

Яблоко в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

«Всем нравятся яркие краски, молодежь, конечно, наиболее открыта, легко восприимчива и практически не имеет оттенков предвзятости. Поколение постарше тоже хорошо относится, когда рисунок полностью отвечает всем необходимым требованиям. Все говорят – «Очень красиво!», «Вы большой молодец», «Спасибо вам за красоту» и тому подобные приятные высказывания», – делится алматинский художник.

Мухит настроен реалистично: он признает, что эти росписи, скорее всего, будут обновляться другими художниками, так как яблоки предназначены для регулярного украшения города в зависимости от мероприятий.

Яблоко в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на то, что Мухит не считает роспись яблок истинно художественным проектом, он рад, что это украшение помогает горожанам почувствовать праздничное настроение. Кроме того, проект вызвал интерес к уличному искусству в Алматы, став темой обсуждения среди горожан.

Художник уверен - такие арт-объекты влияют на восприятие города, ведь это - атрибуты культурной сферы, гармонично расположенные в городской среде; украшение городского экстерьера. В дальнейшем он не исключает возможности работы над подобными проектами.

Яблоко в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков