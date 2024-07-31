Пенсионер без ног не может получить от государства инвалидную коляску в Павлодарской области

Незрячий пожилой мужчина в этом году лишился ног. Сейчас за ним ухаживает сын. Выживает семья на пособия, получение которых под вопросом из-за переоформления инвалидности, передает "Павлодар-онлайн".

Ситуацию решили придать огласке общественники из фонда "Алтын Бата".

"Об этой истории мы узнали на выездной встрече в Майском районе. За помощью обратился мужчина. Он много лет ухаживает за своим пожилым незрячим отцом, числится индивидуальным помощником инвалида первой группы. В этом году случилось несчастье - отцу ампутировали обе ноги и теперь ему необходимы инвалидная коляска, памперсы и другие индивидуальные средства гигиены", - рассказали общественники.

Сыну приходится носить 80-летнего больного отца на руках и самостоятельно покупать пеленки и подгузники. Из-за отсутствия воды в доме сложно обеспечить пожилому человеку должный уход.

"В районной больнице по-своему трактуют процесс корректировки ИПР - индивидуального плана реабилитации. По словам местных специалистов, чтобы мужчина начал получать нужную для него помощь, ему на бумаге необходимо сменить диагноз, образно говоря, с "незрячего" на "неходячий" и пройти переосвидетельствование.

А поскольку диагноз новый, то со времени его постановки, прежде чем оформить пособие, якобы должно пройти минимум три месяца. Получается, что все это время пожилой мужчина не сможет получать пособие, а его сын - выплату за работу индивидуального помощника. То есть, если сын решит оформить для отца-инвалида положенные ему коляску и памперсы, то семья на три месяца лишается средств к существованию", - сообщили в общественном фонде.

В департаменте Комитета труда, социальной защиты и миграции общественникам сообщили, что таких сложностей быть не должно. В связи с ухудшением состояния здоровья следует откорректировать план реабилитации.

"Районных специалистов такой комментарий не убедил. Они продолжают настаивать на том, что пенсионеру нужно в целом переоформить инвалидность", - подчеркнули общественники.

В управлении здравоохранения заверили, что пенсионер имеет бессрочную группу инвалидности, поэтому пожилой мужчина и его сын не лишатся выплат, план реабилитации уже корректируют.

Отметим, что в Казахстане лицам с инвалидностью обеспечена социальная защита - им гарантирована ежемесячная государственная помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума. В 2024 году такие пособия возросли.

Также стало известно, что более 14 лет маломобильные казахстанцы пользуются услугой такси для инвалидов, которое помогает им добраться до места назначения совершенно бесплатно. Социальное такси финансируют местные бюджеты. Ежедневно оно перевозит инвалидов на учебу, работу, реабилитацию, медицинские процедуры и в другие объекты.