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Эзотерика

Новая ливневая система для борьбы с паводками появилась в Шахтинске (видео)

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Работы по установке ливневки
Работы по установке ливневки. Кадр из видео: instagram.com/kydyrganbekov_murat

Для подготовки к паводковому периоду 2025 года в Шахтинском проведены работы по организации ливневой системы, включая установку новых водопропускных труб, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Мурата Кыдырганбекова.

Как сообщается на официальной странице акима Шахтинска в Instagram, в ответ на вопрос об обустройстве ливневки при въезде в совхоз Шахтинский: данные работы были включены в План инженерных работ в летне-осенний период 2024 года по подготовке к паводковому периоду 2025 года.

"Так, вдоль частного сектора по ул. Парковая и от ул. Степная до ул. 40 лет Победы для отвода талых вод были проведены работы по организации ливневой системы: обустройство арыка, прокладка дополнительных водопропускных труб, очистка колодцев", - рассказал Мурат Кыдырганбеков.

Помимо этого, на пересечении ул. Парковая и ул. 40 лет Победы был установлен новый ливнеприемник, полностью пересекающий проезжую часть, а также осуществлен ремонт колодца.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области ведется активная подготовка к паводковому периоду 2025 года. Из 161 запланированного мероприятия уже выполнено 76, по остальным 85 ведется работа - до конца ноября текущего года планируется завершить все мероприятия.

В 2024 году в разных частях страны наблюдались паводки. Они затронули целый ряд регионов, в том числе Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую и Акмолинскую области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188049-novaya-livnevaya-sistema-dlya-borby-s-pavodkami-poyavilas-v-shahtinske-video/

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